ناج من معسكرات النازية يدخل موسوعة جينيس كأكبر معمر بـ112 عاما

أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، عن أن أحد الناجين من معسكر "أوشفيتز" النازى هو الآن أكبر رجل فى العالم ويدعى "يسرائيل كريستال"، والذى ولد فى بلدة زارناو فى بولندا عام 1903 وعاصر حربين عالميتين قبل أن ينتقل للعيش فى مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة.

وقالت الموسوعة، طبقا لهيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" الليلة، إن كريستال يبلغ من العمر 112 عاما و178 يوما أمس 11 مارس الجاري.

وكان أكبر رجل فى العالم هو ياسوتارو كويدى اليابانى الذى مات فى يناير الماضى عن عمر ناهز 112 عاما و312 يوما، من جانبه، قال كريستال، لدى تسلمه شهادة موسوعة جينيس، إنه لا يعلم سر الحياة الطويلة ويعتقد أن كل شيء محدد من قبل السماء.