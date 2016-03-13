بالصور.. جيتار المغنى الكندى براين آدمز "مشوه" بيد سلطات بلاده

وجه مغنى الروك الكندي براين آدمز، فى تدوينة سابقة له بتاريخ 25 يوليو 2015، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حديثه لشركة "أير كندا" للطيران، قائلاً:" هل من الممكن أن يتم الاتصال بي من الإدارة لتوضيح الكتابات التى أضرت بالجيتار الخاص بى".

ما حدث للمغني الكندي في مطار القاهرة لم يكن المرة الأولى التى يتعرض فيها لهذا الموقف، حيث كتب براين آدمز، فى منشور نشر له أمس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سوف يضطر لإصلاح جيتاره، مرفقًا صورة لآلته كتب عليه موظفو الجمارك بمطار القاهرة أرقامًا بلون أخضر براق على جيتاره الذى صنع عام 1975 .

وأكد آدمز ، الذى أحيا حفلا بالأهرامات الخميس، في تصريحات خاصة لموقع "كايرو بوست" أن الحادث لم يطل الجيتار فقط، بل كل أدواته وتم إزالة الحبر عن الأدوات وأن الجيتار يمكن إصلاحه، كما أشار إلى أن شخصًا ما فى مطار بكندا فتح حقيبة الجيتار عنوة من قبل وكتب على الآلة بقلم أسود".

براين آدامز لـ"كايرو بوست": أحببت مصر وسأعود إليها لكن بدون "قلم طلاء"

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بالصور.. المطرب العالمى "براين آدامز" يشكو تشويه جيتاره الأثرى فى مطار القاهرة.. ومسئول بالمطار: ما حدث مسئولية شركة الشحن.. ومصريون يواسونه على مواقع التواصل:"إنت فاكر هتدخل وتخرج بالساهل"

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