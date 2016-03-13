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الإخوان تهاجم سعد الدين إبراهيم: صاحب وطنية زائفة ويهدف لشق الجماعة

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الإخوان تهاجم سعد الدين إبراهيم: صاحب وطنية زائفة ويهدف لشق الجماعة الإخوان تهاجم سعد الدين إبراهيم: صاحب وطنية زائفة ويهدف لشق الجماعة
هاجم عز الدين الكومى، القيادى بجماعة الإخوان، الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول مبادرته لإعادة الإخوان للعمل السياسى مرة أخرى، وأشار الى تصريحات سابقة له هاجم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية.

وقال "الكومى"، فى مقال نشره عبر موقع تابع لجماعة الاخوان :" هذا هو سعد الدين إبراهيم صاحب الوطنية الزائفة و رجل المبادرات " ، مشيرا إلى أن محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان كذب تصريحاته حول لقائهم فى إسطنبول مؤخرا.

واختتم مقاله قائلا:" واضح أن الليبرالى العجوز يهدف من وراء مبادراته لشق الصف الإخوانى لتحقيق حلم النظام وما فشل فيه الغرب والشرق على حد سواء، فراح يقسم الإخوان إلى عواجيز وصقور ليضرب كل العصافير بحجر واحد ".

كان سعد الدين إبراهيم، دعا إلى عودة الاخوان لممارسة العمل السياسى مرة أخرى والتصالح معهم وفقا لشروط وعلى خلفية ما قال إنه لقاء جمعه بالدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، أثناء رحلته الأخيرة إلى إسطنبول فى تركيا


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