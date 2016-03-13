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وزير الاستثمار: الصعيد أهم أولوياتى.. ولدينا مناطق قادرة على جلب المليارات

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وزير الاستثمار: الصعيد أهم أولوياتى.. ولدينا مناطق قادرة على جلب المليارات وزير الاستثمار: الصعيد أهم أولوياتى.. ولدينا مناطق قادرة على جلب المليارات
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه سيتم فتح مجمع خدمات الاستثمار بكل محافظة، مشدداً على أن هناك توجها فى الصعيد خلال الفترة المقبلة خاصا فى مجال المشروعات الصغيرة.

وقال سالمان فى تصريحات إعلامية، إن طريق الصعيد - البحر الأحمر ضمن خطة ال4800 كيلو بوزارة النقل وسيتم افتتاحه قريبا جدا.

وأشار أشرف سالمان إلى أن المحافظون بدءوا يستجيبون ويرسلون خريطة الأراضى المتاحة للطرح، مؤكدا أن الواقع يتحرك للأفضل والأرقام تؤكد ذلك، حيث إن معدلات النمو التى تحققت العام الماضى شهد له العالم كله.

وأشار إلى أن هناك توجه من الدولة تجاه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الصناعية والتجارية، مضيفا: "مستعدون لاستقبال الاستثمارات الكبيرة ولدينا مناطق قادرة على استيعاب المليارات"، مضيفاً: "نعمل وسط إجراءات عمرها أكثر من 50 عاما وتغييرها لفترة".


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