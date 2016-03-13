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عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إصلاحها فى لندن نتيجة اصطدامها بطائر

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عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إصلاحها فى لندن نتيجة اصطدامها بطائر عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إصلاحها فى لندن نتيجة اصطدامها بطائر
أكد مصدر مسئول بشركة للطيران، عودة طائرة الشركة التى أصيبت بتلفيات في مقدمتها نتيجة اصطدام بطائر كبير الحجم أثناء هبوطها بمطار هيثرو فى لندن مساء الجمعة.

وقال المصدر إن الطائرة وصلت مطار القاهرة الدولى برحلة رقم 1780 من لندن وبدون ركاب، مشيرا إلى أنه تم عمل الصيانة اللازمة الخاصة بالطائرة فور هبوطها بمطار هيثرو، مشددا على أن الطائرة تسير بشكل طبيعى وخير دليل على ذلك عودتها لمطار القاهرة الدولي .

يذكر أن رحلة الشركة رقم 779 ، التى أقلعت أمس الأول الجمعة من مطار القاهرة متجهه إلى لندن وهى من طراز البوينج 737/800 ، كانت قد اصطدمت بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات في مقدمة الطائرة ، وتم استضافة ركاب رحلة العودة رقم 780 والتى كان من المقرر أن تقلع من مطار هيثرو متجهة إلى القاهرة فى نفس اليوم، وتم تسكينهم بأحد الفنادق القريبة من مطار هيثرو، ليغادروا على رحلة مصر للطيران رقم 778 والتي وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت.


>- تلفيات بمقدمة طائرة مصر للطيران لاصطدامها بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو

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مصر 365

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