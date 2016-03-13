والد الرضيع المتهم بتلويث النيل بسوهاج مناشدا السيسى:أجيب فلوس الغرامة منين

أعرب والد الطفل محمد عبد الرحمن، المتهم بتلويث مياه النيل، عن اندهاشه واستيائه من الحكم الصادر ضد ابنه الرضيع ذى الـ 10 أشهر، واتهامه بتلويث مياه النيل، قائلاً: "الطفل صاحب العشرة شهور خد مقطف وألقاه على النيل!.. أنا لا أمتلك أى منزل أو أراضى زراعية على النيل".

وأوضح والد الرضيع فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يعمل بإحدى مستشفيات المحافظة نظير 300 جنيها شهرياً، وعاجز عن سداد الغرامة الموقعة عليه، مستطرداً: "هتحبس لو مدفعتش وهبقى راجل حرامى.. حرام".

وناشد الرئيس السيسى بضرورة إصدار قوانين لمراقبة المهندسين الزراعيين، مضيفاً: "المهندس يقعد على القهوة يشرب الشيشة ومعدومى الضمير يكتبوله الأسامى والمخالفات.. ياريس أجيب منين فلوس الغرامة.. حرام".

جدير بالذكر أن الطفل الرضيع، يبلغ 10 أشهر، ويخضع هو ووالده للمحاكمة فى 30 مارس الجارى، لاتهامهما فى الجنحة رقم 1858 "تعدى وتلويث" لنهر النيل بقرية السمطا فى سوهاج.

- 30 مارس.. محاكمة "طفل رضيع" لاتهامه بالتعدى وتلويث مياه النيل فى سوهاج

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