أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

7 أيام مصيرية للنني - هل حان وقت اللمعان مع أرسنال؟

Google+ Print
7 أيام مصيرية للنني - هل حان وقت اللمعان مع أرسنال؟ 7 أيام مصيرية للنني - هل حان وقت اللمعان مع أرسنال؟

لن يلعب الزمالك بزيه الأبيض الكامل في مباراته ضد يونيون دوالا الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الكاميروني ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الاجتماع الفنى الذى عقد يوم السبت على هامش لقاء يونيون دوالا والزمالك بالاتفاق على أن يرتدى الزمالك القميص الأبيض والسروال الأزرق والجورب الأزرق، بينما يرتدى أصحاب الأرض القمصان الخضراء والسراويل البيضاء والجوارب البيضاء.

في السياق نفسه، قررت بعثة الزمالك المتواجدة في الكاميرون البقاء بعد المباراة والمبيت في مدينة دوالا وعدم السفر والمبيت في ياوندي كما كان مقررا وذلك بعد التحذيرات بعدم السفر ليلا.

كما قامت البعثة بشراء كميات كبيرة من الثلج استعدادًا لمواجهة فريق دوالا بعدما نصح الجهاز الطبي بضرورة وضع أقدام اللاعبين في الثلج بين الشوطين للتغلب علي درجة الحرارة والرطوبة العالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع