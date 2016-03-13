7 أيام مصيرية للنني - هل حان وقت اللمعان مع أرسنال؟

لن يلعب الزمالك بزيه الأبيض الكامل في مباراته ضد يونيون دوالا الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الكاميروني ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الاجتماع الفنى الذى عقد يوم السبت على هامش لقاء يونيون دوالا والزمالك بالاتفاق على أن يرتدى الزمالك القميص الأبيض والسروال الأزرق والجورب الأزرق، بينما يرتدى أصحاب الأرض القمصان الخضراء والسراويل البيضاء والجوارب البيضاء.

في السياق نفسه، قررت بعثة الزمالك المتواجدة في الكاميرون البقاء بعد المباراة والمبيت في مدينة دوالا وعدم السفر والمبيت في ياوندي كما كان مقررا وذلك بعد التحذيرات بعدم السفر ليلا.

كما قامت البعثة بشراء كميات كبيرة من الثلج استعدادًا لمواجهة فريق دوالا بعدما نصح الجهاز الطبي بضرورة وضع أقدام اللاعبين في الثلج بين الشوطين للتغلب علي درجة الحرارة والرطوبة العالية.