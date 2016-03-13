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العبادى يبحث مع "القوى السنى" وثيقة الإصلاحات والتغيير الوزارى بالعراق

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العبادى يبحث مع "القوى السنى" وثيقة الإصلاحات والتغيير الوزارى بالعراق العبادى يبحث مع "القوى السنى" وثيقة الإصلاحات والتغيير الوزارى بالعراق

>اجتمع رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى مساء أمس السبت، مع الهيئة السياسية لاتحاد القوى الوطنية (السني).. حيث تمت مناقشة وثيقة الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزارى المرتقب ومحاربة الفساد، ومشكلات النازحين والأزمة المالية وتشريع القوانين وتحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم (داعش)الإرهابي.

وأكد العبادى ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل السير بالإصلاحات وبناء دولة المؤسسات ومواجهة التحديات التى يواجهها العراق وحل جميع المشكلات عن طريق الحوار والتواصل بينه كافة القوى السياسية.

يذكر أن العبادى عرض وثيقة الإصلاح ومعايير اختيار وزراء التكنوقراط فى حكومته المرتقبة، وأمهل الكتل السياسية لتقديم مرشحيها للمناصب الحكومية حتى الأربعاء المقبل.. وشكل لجنة خبراء مستقلة لمراجعة السير الذاتية للمرشحين وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة إلى رئيس الوزراء، حيث يرشح أكثر من اسم لكل حقيبة وزارية لاختيار الأكفأ، وعرض على مجلس النواب لنيل الثقة.
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