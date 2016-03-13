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وزير خارجية اليمن: الحوثيون قراصنة صغار يريدون تطبيق حكم الإمامة

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وزير خارجية اليمن: الحوثيون قراصنة صغار يريدون تطبيق حكم الإمامة وزير خارجية اليمن: الحوثيون قراصنة صغار يريدون تطبيق حكم الإمامة
وصف وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، الحوثيين بـ"القراصنة الصغار"، ويمثلون جزءا صغيرا من الطائفة الزيدية ويحلمون منذ الستينيات بحكم الإمامة – ولاية الفقيه المعمول به فى إيران - واعتقدوا واهمين أن ذلك سيتحقق ولكن اليمن جزء من النسيج العربى ولن تستطيع إيران وأتباعهم فرض سيطرتها على البلاد، وتابع: "80% من اليمنيين شافعيون والبقية زيديون قلة قليلة منهم حوثيون".

وأضاف "المخلافى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، السبت، أن على عبد الله صالح كان يقول للحوثيين عليكم بإطلاق بعض الطلقات أمام المعسكرات ومن ثم خذوها، مشدداً على أن هناك تسجيلات ستذاع خلال الفترة المقبلة تؤكد على ذلك.

ولفت إلى أن التحالف العربى أوقف نزف دماء اليمنيين على يد ميليشيا الحوثى الذين عمدوا فى قتل أبناء الوطن لمدة تزيد على 6 أشهر قبل قدوم التحالف، وتابع: لولا التحالف العربى لارتكب الحوثيون جرائم أكبر، ويصبح وضع اليمن أسوء، مستطردا: التحالف العربى أنقذ اليمن.

وقال: إطلاق المصطلحات الطائفية التى تتردد الآن باليمن بشكل غير مسبوق يعود للتدخل الإيرانى واستخدامها كغطاء لتحقيق أغراض سياسية، وتابع: "الحوثيون أجروا مناورات على الحدود وهددوا باجتياح المملكة بدعم من إيران وكان هناك خطر حقيقى على مضيق باب المندب".

عبد الملك المخلافى: عبد الله صالح تلاعب بالحوثيين واستخدمهم للعودة للحكم

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