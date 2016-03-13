أمير جازان: سنوقف المتجاوزين عند حدهم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة أمنية عاجلة وفقاً لما عرضه رئيس مركز الشقيري وذلك للتحقيق في ملابسات اطلاق دوريات تابعة للمجاهدين النار وسط بلدة الشقيري ما أدى إلى إصابة مواطن وسيارة أثناء عبورها الطريق، إلى جانب مبنى استراحة لحفلات الزواج من خارجه، وما اعقب ذلك من اعتداء على رئيس المركز، وبدأت اللجنة أعمالها الأسبوع الماضي.

وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد أكد لوفد من أعيان ومشايخ مركز الشقيري أن الدولة ساهرة وحريصة على راحة أبنائها وحفظ امنهم وصون كرامتهم مشيدا بأبناء الشقيري ووطنيتهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم ومليكهم مثمناً ما قدمه أبناؤها من شهداء إلى جانب المدن والقرى الأخرى في الدفاع عن حدود بلادهم.

وقال: «نحن مجندون لخدمة المواطنين كل في مجال عمله وإخلاصه وأيّ تعدّ على المواطن وحقوقه فانه سيتم ردعه ومحاسبته وتطبيق النظام بحقه».

وكان أهالي محافظة ضمد ومركز الشقيري قد تقدموا بعريضة شكوى لأمير المنطقة ملتمسين تدخله العاجل لوضع حد لتجاوزات بعض دوريات المجاهدين داخل الأحياء السكنية وإطلاق النار عشوائياً بحجة مطاردة بعض المهربين، وما قد يترتب على هذه الطريقة من مشكلات وترويع للآمنين، مع مطالبتهم إدارة المجاهدين بتقديم اعتذار رسمي لتصريح الناطق الإعلامي التابع لهم لما تسبب فيه التصريح من إهانة بالغة للأهالي الذين اتهمهم بالتعاون مع المهربين، على الرغم من تجاوزاتهم واعتدائهم على الأهالي ورئيس المركز.

وشكر الوفد أمير منطقة جازان لما وجدوه من لدن سموه من الحفاوة والرعاية وحسن الاستقبال ومتابعته الدقيقة لمجريات التحقيق والتوجيه بمحاسبة المتسببين ومعالجة الأخطاء وعدم تكرارها.