الملك سلمان «حكيم العرب»

القاهرة - سباعي إبراهيم

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض قادماً من محافظة حفر الباطن، بعد أن رعى - أيده الله - المناورة الختامية لتمرين «رعد الشمال»والعرض العسكري المصاحب الذي شاركت فيه القوات المسلحة السعودية وقوات عدد من الدول الشقيقة. الى ذلك حصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على لقب "حكيم العرب" في استطلاع رأي أجرته منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ومقرها القاهرة وشارك فيه 500 ألف عربي يمثلون كافة الدول العربية. وقالت المنظمة إن حصول خادم الحرمين الشريفين على لقب "حكيم العرب" لما تمثله المملكة من مكانة سامية واسلامية عند العرب والمسلمين في كافة مشارف الأرض ومغاربها وما تمثله قراراته من حكمة بالغة وقرارات سامية. جاء ذلك، خلال استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته المنظمة من خلال المركز العربي لاستطلاع الرأي والدراسات الاستراتيجية وما قام به المركز هذا العام من استطلاع باختيار افضل الشخصيات العربية من القادة العرب وملوك ورؤساء العالم العربي.