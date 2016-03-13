بالصور.. "داعش" يذبح 3 عراقيين بتهمة محاولة الانضمام للقوات العراقية

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، ثلاثة رجال عراقيين بتهمة محاولة الانضمام للقوات العراقية فى العاصمة بغداد.

ووثق التنظيم عملية الإعدام فى شريط مصور بمنطقة الفرات نشره على حسابات تابعة له، حيث يظهر ثلاثة مسلحين يركبون الأحصنة، ويقتادون 3 أشخاص عراقيين وقاموا بذبحهم.

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