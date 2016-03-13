فريق العمل: دعم أمير القصيم يقودنا إلى النجاح

عقدت إدارة مهرجان الكليجا الثامن ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة رامة شمس المنظمة عبدالله الشمسان والمدير التنفيذي للمهرجان خالد اليحيى اجتماعاً بمشرفي وأعضاء اللجان المشاركة في المهرجان.

وأكد الشمسان أهمية المرحلة المقبلة للمهرجان، مشيداً بالجهود المبذولة من أعضاء اللجان قبل انطلاقة الفعاليات، ومشدداً على تقديم عمل يليق بسمعة المنطقة خلال هذه الفترة.

ونقل خلال الاجتماع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وحرصه على إبراز صورة المهرجان بشكله المعهود وتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل إلى ما هو أعلى.

بدوره، أشار اليحيى إلى أن فريق العمل يسعى لأن يرتقي بالمهرجان، ويحقق تطلعات سموه، والذي دائماً ما يوجه بأن نوصل رسالته القيمة في تقديم منتج محلي "قرص الكليجا" كمنتج يتجاوز الحدود نحو الخليج والوطن العربي، ويستمر بخطواته الجريئة نحو السوق الأوربي والأميركي.

وتعهد فريق العمل أثناء الاجتماع ببذل الجهود، خاصة وأنه يلقى التشجيع من خلال الثقة التي منح إياها من قبل صاحب فكرة المهرجان وداعمه أمير منطقة القصيم وكذلك من قبل الجهة المنظمة.