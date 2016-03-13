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العيادات السعودية تعالج 2536 حالة مرضية في مخيم الزعتري

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العيادات السعودية تعالج 2536 حالة مرضية في مخيم الزعتري العيادات السعودية تعالج 2536 حالة مرضية في مخيم الزعتري

    تعاملت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية خلال الأسبوع 166 من تقديم الخدمات الصحية للأشقاء اللاجئين السوريين؛ حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم التعامل معها 2536 حالة شملت كافة الفئات العمرية من قاطني مخيم الزعتري.

وقال د. حامد المفعلاني المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية إن العيادات التخصصية السعودية تقوم بتقديم الخدمات الطبية والصحية للأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري من خلال عياداتها الاختصاصية والبالغة 13 عيادة اختصاصية، مشيراً إلى أن أعلى نسبة للمراجعين تم التعامل معها خلال هذا الأسبوع كانت من نصيب عيادة الأطفال بواقع 595 طفلا تلاها مباشرة عيادة الطب العام بواقع 511 حالة مرضية تم تقديم العلاجات المناسبة لكل حالة.

وأضاف المفعلاني أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها من خلال صيدلية العيادات التخصصية السعودية والتي تقوم على تأمين الدواء المناسب للأشقاء السوريين كانت 1753 وصفة طبية بالإضافة إلى صرف 100 علبة حليب للأطفال الرضع والمندرجين ضمن برنامج "نمو بصحة وأمان" الذي تقدمه الحملة الوطنية السعودية للأشقاء السوريين.

من جانبه، أوضح د. بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية أكد أن الحملة الوطنية السعودية ومن خلال مكاتبها الإغاثية والمنتشرة على مستوى الإقليم تقوم بإيلاء الأشقاء السوريين في الداخل السوري والأردن ولبنان وتركيا الاهتمام الكبير لتأمينهم بالمساعدات الأساسية لتكون عونا لهم للتمتع بحياة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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