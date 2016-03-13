مليون نشرة توعوية عن السلامة المرورية

يشهد أسبوع المرور الخليجي في الرياض توزيع أكثر من مليون نشرة توعوية في جوانب السلامة في المركبة.

وتتنوع محتويات التوعية المرورية التي حرصت إدارة مرور منطقة الرياض ممثلة في شعبة السلامة المرورية على توزيعها على قائدي المركبات وزوار المعرض المروري متضمنة أهم مسببات الحوادث المرورية، وفي مقدمتها السرعة العالية وخطورتها على مستخدمي الطريق مع تحديد السرعات المحددة على الطرق باختلاف أنواعها والنتائج المترتبة في حال وقوع حادث لا سمح الله.

كما تضمنت العبارات التوعوية التحذير من استخدام الهاتف أثناء القيادة والانشغال بغير الطريق، إضافة إلى أهمية التأكد من سلامة إطارات السيارات وصلاحيتها.