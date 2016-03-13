دراسة: الأطفال المولودون فى شهر أغسطس أكثر عرضة للإصابة بالتوحد

أثبت بحث علمى أن الأطفال الذين يولدون فى شهر أغسطس قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبات التوحد "ADHD".

وأوضح باحثون من تايوان أن هناك أشهر معينة تجعل الأطفال يولدون فيها عرضة للتشخيص بالتوحد "ADHD"، وهذا أمر غريب للغاية.

ولتأكيد نتائج الدراسة - التى نشرها مؤخرا الموقع الإخبارى الأمريكى "هفنجتون بوست" - فحلل الباحثون بيانات أكثر من 380 ألفا من تلاميذ المدارس، تراوحت أعمارهم بين 4 و17 سنة من العمر.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن شهر الميلاد يلعب دورا خطيرا فى ارتفاع خطر الإصابة بمرض التوحد، على مدى الدراسة التى استغرقت 14 عاما.

ووجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال المولودين فى أغسطس أكثر عرضة لتطوير أعراض التوحد "ADHD"، مقارنة بالأطفال المولودين فى شهر سبتمبر.

وأضاف الباحثون أن النتائج التى تم الحصول عليها فى تايوان مماثلة للنتائج التى تم التوصل إليها فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول غربية أخرى.

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