الأزهر الشريف يُحَذِّرُ مِن التعرض لمقام النبوة الكريم

أهاب الأزهر الشريف بكل مَن يتصدَّى للحديث العام فى وسائل الإعلام، أنْ يَحْذَرَ مِن التعرض لمقام النبوة الكريم فى الأحاديث الإعلامية العامة؛ صونًا للمقام النبوى الشريف -صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة، والمسلم الحق هو الذى يمتلئ قلبه بحبِّ النبى الكريم -صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله، وهذا الحبُّ يعصمه من الزلل فى جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فى بيان له، و"على الجميع أن يعلم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- هو شرف هذه الأمة وعنوان فخارها ومجدها، وعلى هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع وعرفان بالفضل والجميل، قال تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) الفتح :8، 9، صدق الله العظيم.

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