إصابة 13 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" أمام مركز مطاى بالمنيا

أصيب 13 شخصاً، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى بزمام مركز مطاى بشمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى رئيس البحث الجنائى يتضمن ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الدائرى بمركز مطاى، ما أسفر عن إصابة 13 شخص تراوحت إصابتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بالعمود الفقرى وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطاى العام، وتحرر محضر بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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