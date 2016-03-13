عزت أبو عوف لـ"100 سؤال": الفن ليس حراما ولا يوجد نص بالقرآن يفرض الحجاب

أكد الفنان الكبير عزت أبو عوف أن "الفن" ليس حرام، مشيراً إلى أنه يخشى من غضب الله.

وأضاف الفنان الكبير عزت أبو عوف، فى حديثه مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج 100 سؤال، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه تخرج فى كلية الطب جامعة الأزهر، الأمر الذى ألزمه بدراسة الفقه والشريعة وحفظ القرآن، مؤكداً أنه لم يذكر على الإطلاق وجود نص بالقرآن الكريم يستوجب ارتداء الحجاب- على حد قوله.

وتساءل "أبو عوف" عن من أعطى الحق لمن يطلقون على أنفسهم بأنهم علماء دين بأن يكفروا الناس ويحرموا ما لم يحرمه الله، قائلاً: "انتوا مين عشان تكفروا الناس.. وياريت حد ييجى يناقشنى فى ده..اتقوا الله ومتبنوش مكاسب مادية أو معنوية على حساب البسطاء والجهلاء".

راغدة شلهوب تنتهى من الموسم الرابع لبرنامج 100 سؤال