موجز الصحافة المحلية.. بدء العد التنازلى للحكومة

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "بدء العد التنازلى للحكومة"، فتحت اجتماعــات الرئيــس عبد الفتاح السيســى مع الحكومــة خلال الأيــام الماضية بــاب التكهنات حول قضايا كثيــرة، من بينها الوقوف علــى تنفيذ خطتها الاقتصادية ومتابعة المشــروعات الكبــرى التى يتم العمــل فيهــا علــى قدم وســاق.

وفــى هذا الســياق، جــاء اجتمــاع أمــس بيــن الرئيــس ورئيس الــوزراء شــريف إســماعيل، ووزيــر الصناعــة طــارق قابيل، ووزيــر التمويــن الدكتــور خالد حنفى، الــذى تناول ملفات رئيســية تتعلق بكيفية التنشــيط الصناعى، والاطمئنــان على برنامــج وزارة التموين فيما يتعلق بتلبية احتياجات الأســرة المصرية للســلع الأساسية، غيــر أن هناك جانباً آخر تثيره هذه المقابلات ويتعلق بمصيــر الحكومــة كلهــا، والموقــف الدســتورى من بقائها.

وأكد عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى، أن هناك تقدماً حقيقياً على الأرض فى اليمن من قبل قوات التحالف العربى لإعادة الشرعية، بعد الانقلاب الحوثى على الرئيس الشرعى للبلاد عبد ربه منصور هادى، وقال فى حوار مع جريدة "الأهرام"، إنه لم يكن أمام قوات التحالف إلا التدخل بعد فشل جميع الطرق الودية والتفاوض مع الحوثيين المدعومين من إيران، الذين عززوا انقلابهم على السلطة بخطوات هامة بالسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية.

وأكدت مصادر أمنية لجريدة "الأخبار"، أن إحدى كاميرات المراقبة بوسط المدينة رصدت وجود الإيطالى القتيل جوليو ريچيني خلف مبنى السفارة الإيطالية قبل اختفائه بحوالى 24 ساعة فقط.. وصورت الكاميرا ريچيني فى مشادة كلامية مع أحد الأشخاص وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هذا الشخص باعتباره مفتاحاً مهماً لكشف لغز مقتل ريچينى وأعاد فريق البحث بوزارة الداخلية فحص علاقات المجنى عليه على جميع المستويات للوصول إلى خيط يكشف غموض الحادث.

وقالت مصادر فى لجنة استرداد أراضى الدولة التى صدر قرار جمهورى بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لجريدة "المصرى اليوم"، إنه لا يوجد حصر دقيق لهذه الأراضى حتى الآن سواء مساحتها أو من أستولوا عليها.

حصلت جريدة "الشروق" من مصادر إثيوبية رسمية على تفاصيل إنشاء سد جيبا 4 الجديد على نهر أومو على الحدود الإثيوبية الكينية بعد إنهاء الاتفاقيات الأولية مع شركة سالينى الإيطالية التى تنفذ عدداً من السدود فى إثيوبيا فى مقدمتها سد النهضة على النيل الأزرق.

موجز المحافظات.. ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية

>

موجز أخبار الاقتصاد المصرى السبت 12-3-2016

>

>