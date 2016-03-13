حظك اليوم برج الثور الأحد 13/3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى

>لا تأبه كثيراً لما يحيكه لك زملاؤك فى العمل فى الظلام، فهذا من شأنه أن يعطلك على الإنتاج، والمضى قدماً، اتركهم يكيدون، وسيُرد إليهم كيدهم، كل ما تحتاجه أنت أن تقوم بعملك على أكمل وجه، حتى لا تترك فرصة للآخرين للانتقاص منك، فلن ينجح فى العمل سوى المتقنون اللذين يفعلون ما بوسعهم، ولا يلتفتون لأى شىء آخر يعركل مسيرتهم. برج الثور على الصعيد العاطفى..

> الدخول فى علاقة عاطفية، يعنى التزامك بواجباتها، ومن ضمن واجباتها، الحرص على الاهتمام بالطرف الآخر، والاستماع إلى مشاكله، ومساندته بكل ما أوتيت من قوة، لكن أن تترك شريك حياتك كل شخص منكما فى واديه، ستؤول العلاقة إلى الفشل بالتأكيد، حتى وإن طالت، فحاول أن تحضر لشريك حياتك الكثير من المفاجآت التى تكسر روتين الحياة. على الصعيد الصحى

>عدم وجود الكثير من الوقت، قد يضطرك إلى التهاون فى صحتك، وذلك من خلال الإفراط فى تناول الوجبات السريعة، مما قد يسبب لك ألاماً فى المعدة فيما بعد، ولتجنب كل ذلك، احرص على تناول طعامك فى المنزل، أو خذ عينة من الطعام معك فى العمل، فصحتك أهم من أى شىء آخر، فحافظ عليها. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>كما أن الثبات والروتين ليس بالأمر الجيد، فبعض التغييرات تكون فى بدايتها متعبة للشخص، إلى أن يتكيف، ليس معنى أنك لا تستطيع التكيف فى بداية الأمر أنك ستظل دوماً هكذا، فأصعب ما فى التغيير بدايته.

شبكةعيونالإخبارية

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