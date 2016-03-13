حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

>

برج العقرب على الصعيد العاطفى

>

على الصعيد الصحى

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

إن شعرت أن عملك لا يكفى لتغطية نفقاتك، لذلك عليك البحث عن عمل إضافى، وهذا سيتطلب منك الإنجاز جيداً فى عملك الأساسى، حتى تتمكن من مزاولة عملك الإضافى، فالأمر كله يحتاج إلى تنظيم للوقت، حتى لا تشعر بأنك مستنفذ، وقد تشعر فى عملك الإضافى بمتعة وتوفر لك دخلاً أفضل، فحينها يمكنك التركيز على عمل واحد.سوء التفاهم من الوارد جداً أن يحدث بين أى اثنين مرتبطين، فليست كل الأيام تسير بهدوء، وعلى قدر من التوافق، ولكن من الحكمة أن تحتوى الأمور عندما تشعر أنها تخرج عن السيطرة، وحينها ستعودان أفضل من سابق عهدكما.لا شىء أثمن لديك من صحتك، فلا تتهاون فى حقها، وقم بوضع روتين يومى لطقوس صحية وفق المتاح لديك من الوقت، فليست كل التمارين الرياضية تحتاح إلى وقت كبير لتنفيذها، تستطيع عن طريق الكثير من التطبيقات على تليفونك المحمول أن تمارس الرياضة حتى أثناء مكوثك فى المكتب.مكانتك عند الآخرين تكتسبها من قدرتك على الانصات والاستماع إليهم جيداً، فحتى إن كنت تحمل هماً ثقيلاً، فلا يصح أبداً أن تصد آخرين لجأوا إليك، ورأوا فيك ملاذهم، فيومًا ستحتاج أنت إلى أحد ينصت إليك، لأنك ستكون داخل إطار الصورة، ولا تراها كاملة، فكما يقولون "معرفة الناس كنوز"، فحافظ عليها.