أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/3/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 13/3/2016

على الصعيد المهنى
>

إن شعرت أن عملك لا يكفى لتغطية نفقاتك، لذلك عليك البحث عن عمل إضافى، وهذا سيتطلب منك الإنجاز جيداً فى عملك الأساسى، حتى تتمكن من مزاولة عملك الإضافى، فالأمر كله يحتاج إلى تنظيم للوقت، حتى لا تشعر بأنك مستنفذ، وقد تشعر فى عملك الإضافى بمتعة وتوفر لك دخلاً أفضل، فحينها يمكنك التركيز على عمل واحد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى
>

سوء التفاهم من الوارد جداً أن يحدث بين أى اثنين مرتبطين، فليست كل الأيام تسير بهدوء، وعلى قدر من التوافق، ولكن من الحكمة أن تحتوى الأمور عندما تشعر أنها تخرج عن السيطرة، وحينها ستعودان أفضل من سابق عهدكما.

على الصعيد الصحى
>

لا شىء أثمن لديك من صحتك، فلا تتهاون فى حقها، وقم بوضع روتين يومى لطقوس صحية وفق المتاح لديك من الوقت، فليست كل التمارين الرياضية تحتاح إلى وقت كبير لتنفيذها، تستطيع عن طريق الكثير من التطبيقات على تليفونك المحمول أن تمارس الرياضة حتى أثناء مكوثك فى المكتب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

مكانتك عند الآخرين تكتسبها من قدرتك على الانصات والاستماع إليهم جيداً، فحتى إن كنت تحمل هماً ثقيلاً، فلا يصح أبداً أن تصد آخرين لجأوا إليك، ورأوا فيك ملاذهم، فيومًا ستحتاج أنت إلى أحد ينصت إليك، لأنك ستكون داخل إطار الصورة، ولا تراها كاملة، فكما يقولون "معرفة الناس كنوز"، فحافظ عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى