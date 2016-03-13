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حظك اليوم برج القوس الأحد 13/3/2016

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حظك اليوم برج القوس الأحد 13/3/2016 حظك اليوم برج القوس الأحد 13/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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تعانى من بعض التوتر فى محيط العمل وقد تعانى من بعض المشاكل مع مديرك حاول أن تتحلى بالصبر والهدوء حتى لا تحدث أى خسائر مهنية أنت فى غنى عنها. لديك أفكار رائعة حاول العمل عليها وتنفيذها بعيدًا عن أى ضغوطات.

على الصعيد العاطفي:
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علاقتك مع الشريك اليوم تسير بشكل جيد إلى حد كبير قد تقضون معًا أوقات سعيدة وممتعة بصحبة بعض الأصدقاء، حاول أن تخصص قليلًا من وقتك للجلوس مع عائلتك فقد يؤثر انشغالك الدائم بالسلب على علاقتك معهم فى الفترة المقبلة.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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قد تعانى من الحساسية نتيجة لتغيير الفصول اذا لاحظت ظهور بعض البقع الحمراء فى أى منطقة بجسدك لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا. عليك أن تنتبه إلى صحتك جيدًا هذه الأيام فقد أهملتها كثيرًا فى الأيام الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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مجموعة من الضغوطات تحاوطك اليوم من كل جانب فى محيط العمل، حاول أن تسيطر على الوضع وتركز على أهدافك. أنت فى حاجة ماسه لوضع جدول عمل وترتيب أولوياتك حتى تستطيع تحقيق ما تسعى إليه فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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