حظك اليوم برج الحمل الأحد 13/3/2016

الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:



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>الأمور تسير فى صالحك والأوضاع فى طريقها للعودة إلى الهدوء والاستقرار، الحكمة تحل كثير من المشاكل ولا يمكن أن تتأقلم على الأوضاع دون أن تشعر باستقرار وهدوء نسبى فى مكان عملك، حتى تتوفر لك إمكانية الإبداع فى العمل وإنتاج أفكار إيجابية.>أنت من الشخصيات الصبورة التى تتعامل مع الأمور بقدر كبير من الموضوعية والتفكير المتزن، ولذلك يقبل مجموعة من الأشخاص على الحديث معك فى مجموعة من أسرارهم الشخصية، حتى يستفيدون بخبراتك فى الحياة، وتفكيرك الهادئ بعيداً عن الانحياز لطرف على حساب الآخر، حافظ على توازنك وهدوءك فهم من أهم مميزاتك.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، خاصة إنك من الشخصيات التى تستسلم للمرض، وتلتزم بتعليمات الطبيب حتى تتعافى سريعاً، واظب على اتباع العادات الصحية الصحيحة، وفاضل دائمًا بين أنواع المأكولات واختار الأكثر مناسبة لطبيعة جسمك.>يتوقع علماء الفلك أن يعيش مولود الحمل فترة هامة فى حياته خاصة أن مشكلات العمل جميعها فى طريقها للحل، بعد طرح مجموعة من الأفكار الإيجابية والتعامل بحكمة وعقلانية مع المشكلات الجانبية، والأشخاص دائماً يجدون فيك العقل الكبير والشخصية المتزنة التى تمتلك خبرات حياتية كثيرة تنفعهم فى حل مشكلاتهم، دون الدخول فى حالات توتر وإحباط.

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