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حظك اليوم برج الحمل الأحد 13/3/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 13/3/2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 13/3/2016

الحمل على الصعيد المهني:


>الأمور تسير فى صالحك والأوضاع فى طريقها للعودة إلى الهدوء والاستقرار، الحكمة تحل كثير من المشاكل ولا يمكن أن تتأقلم على الأوضاع دون أن تشعر باستقرار وهدوء نسبى فى مكان عملك، حتى تتوفر لك إمكانية الإبداع فى العمل وإنتاج أفكار إيجابية.
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على الصعيد العاطفي:


>أنت من الشخصيات الصبورة التى تتعامل مع الأمور بقدر كبير من الموضوعية والتفكير المتزن، ولذلك يقبل مجموعة من الأشخاص على الحديث معك فى مجموعة من أسرارهم الشخصية، حتى يستفيدون بخبراتك فى الحياة، وتفكيرك الهادئ بعيداً عن الانحياز لطرف على حساب الآخر، حافظ على توازنك وهدوءك فهم من أهم مميزاتك.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، خاصة إنك من الشخصيات التى تستسلم للمرض، وتلتزم بتعليمات الطبيب حتى تتعافى سريعاً، واظب على اتباع العادات الصحية الصحيحة، وفاضل دائمًا بين أنواع المأكولات واختار الأكثر مناسبة لطبيعة جسمك.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك أن يعيش مولود الحمل فترة هامة فى حياته خاصة أن مشكلات العمل جميعها فى طريقها للحل، بعد طرح مجموعة من الأفكار الإيجابية والتعامل بحكمة وعقلانية مع المشكلات الجانبية، والأشخاص دائماً يجدون فيك العقل الكبير والشخصية المتزنة التى تمتلك خبرات حياتية كثيرة تنفعهم فى حل مشكلاتهم، دون الدخول فى حالات توتر وإحباط.

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