حظك اليوم برج الدلو الأحد 13/3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو"

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لا تتردد فى طلب العون من أصدقائك فقد يشكلون دعمًا قويًا بالنسبة لك يقودك نحو النجاح فى الفترة المقبلة. فى الغالب سوف تحصل على أموال غير متوقعة قد تأتى من مكافأة فى العمل.عليك أن توازن صوت العقل مع القلب فى أى قرارات تتخذها اليوم، ويفضل ألا تأخذ أى قرارات مصيرية فى علاقتك مع الشريك فاليوم ليس مناسب على الاطلاق لذلك. واستمع إلى عقلك فى النهاية فسوف يرشدك للطريق الصحيح.لا تهمل صحتك على حساب عملك، سوف يؤثر ذلك بشكل شديد السلبية عليك فى الفترة المقبلة، من الممكن أن تتناول بعض من الفيتامينات التى تعزز من قوتك ولكن لا تفعل ذلك دون استشارة طبيب مختص.هناك حلم كبير تنتظر تحقيقه منذ فترة طويلة يبشرك الفلك أنه فى طريقة للتنفيذ قريبًا. قد تزعجك بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا حاول أن تتعامل معها بهدوء.

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