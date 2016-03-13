حظك اليوم برج السرطان الأحد 13/3/2016

كتبت سلمى الدمرداش

برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



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>التعامل مع الزملاء الجدد بقدر من الغرور لن يكسبك ثقة زائدة، لكن سيترك انطباعًا سيئًا لدى جميع المحيطين، حاول أن تتخلى عن بعض نقاط الضعف والعيوب فى شخصيتك، وتمسك بتواضعك ومرونتك فى التعامل، حتى لا تخسر محبة الناس وتقديرهم لشخصك.>العلاقة العاطفية بين أى طرفين تحتاج إلى الأخذ والعطاء حتى تكون مكتملة الأركان، لكن العطاء فقط أو الأخذ فقط، سيخل بجمال العلاقة، ويعتبر مولود السرطان من الأشخاص الذين يفضلون حب الامتلاك مع الغيرة الشديدة، ما يجعله فى مشكلات مستمرة مع شريك الحياة.>أنت من الشخصيات التى تفضل ممارسة الرياضة دائمًا، وتلقى نجاحًا ملحوظًا فى أى نشاط رياضى تمارسه، لكن التعرض للإصابات بشكل مستمر وعدم انتظار التعافى بشكل كامل، يؤثر على حالتك الصحية على المدى والبعيد ويترك إصابات غير قابلة للعلاج، تعامل بحذر مع هذا النوع من الإصابات الرياضية حتى لا تفقد إحدى متع حياتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة متقلبة فى حياته بسبب سوء تقديره لمزاياه واختيار الوقت الصحيح لإبرازها، لا تتعامل مع الأشخاص الجدد فى حياتك بقدر من التعالى حتى وإن كانت هذه هى شخصيتك الحقيقية، وتمسك بطباعك الهادئة وروحك الرومانسية بعيداً عن ضغوط الحياة ومتطلباتها، وتعلم كيف تعبر عن غيرتك وفى أى الأوقات حتى لا تقع فى مشكلات كثيرة.

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