حظك اليوم برج الميزان الأحد 13/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

> يمكنك التعبير عن نفسك فى العمل دون الإساءة لأحد، فلا تصمت على الإساءة من زملائك، وفى الوقت نفسه لا تسيء أنت إليهم، إن شعرت بوجود مشاكل بينكم حاول أن تتفهم وجهة نظرهم ولكن دون التهاون فى حقك بأى حال من الأحوال، كما عليك أن تتذكر أن "الكلمة الطيبة صدقة" فبعض المشاكل قد تحلها كلمة قيلت بصدق. برج الميزان على الصعيد العاطفى

> إن شعرت بالتخبط فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أن عليك إنهاء هذه العلاقة، قد يعنى أنك تحتاج إلى فترة بُعد لتختبر فيها مشاعرك، فقد تكون هذه الفترة فرصة لتشعر بالاشتياق من جديد، ولتعرف قيمة الطرف الآخر فى حياتك، كن جريئاً وصارح شريك حياتك برغبتك، وكن حذرًا فى الطريقة التى ستنقل بها الموضوع إليه. على الصعيد الصح

> اهتمامك بأسنانك يجب أن يكون عادة من عادات يومك، وروتين أساسى قبل النوم، ولكن ليس جميعنا اعتدنا على هذه العادة، وهذا لا يعنى أن الوقت قد فات، فيمكنك الاعتناء بها منذ هذه اللحظة، والمتابعة مع طبيب أسنان، ليشرح لك الحالة الصحية لأسنانك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> الحياة لا تسير على وتيرة واحدة دوماً، المهم أن تستغل كل فترة منها، وتخرج منها بأفضل النتائج الممكنة، حتى لا تندم على أى فترة من فترات حياتك، قمت بإضاعتها واجعل عندك أملاً فى تنفيذ ما تحلم به مهما كانت الصعاب.

شبكةعيونالإخبارية

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