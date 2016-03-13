أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الأحد 13/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الأحد 13/3/2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 13/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى
>

يمكنك التعبير عن نفسك فى العمل دون الإساءة لأحد، فلا تصمت على الإساءة من زملائك، وفى الوقت نفسه لا تسيء أنت إليهم، إن شعرت بوجود مشاكل بينكم حاول أن تتفهم وجهة نظرهم ولكن دون التهاون فى حقك بأى حال من الأحوال، كما عليك أن تتذكر أن "الكلمة الطيبة صدقة" فبعض المشاكل قد تحلها كلمة قيلت بصدق.

برج الميزان على الصعيد العاطفى
>

إن شعرت بالتخبط فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أن عليك إنهاء هذه العلاقة، قد يعنى أنك تحتاج إلى فترة بُعد لتختبر فيها مشاعرك، فقد تكون هذه الفترة فرصة لتشعر بالاشتياق من جديد، ولتعرف قيمة الطرف الآخر فى حياتك، كن جريئاً وصارح شريك حياتك برغبتك، وكن حذرًا فى الطريقة التى ستنقل بها الموضوع إليه.

على الصعيد الصح
>

اهتمامك بأسنانك يجب أن يكون عادة من عادات يومك، وروتين أساسى قبل النوم، ولكن ليس جميعنا اعتدنا على هذه العادة، وهذا لا يعنى أن الوقت قد فات، فيمكنك الاعتناء بها منذ هذه اللحظة، والمتابعة مع طبيب أسنان، ليشرح لك الحالة الصحية لأسنانك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة دوماً، المهم أن تستغل كل فترة منها، وتخرج منها بأفضل النتائج الممكنة، حتى لا تندم على أى فترة من فترات حياتك، قمت بإضاعتها واجعل عندك أملاً فى تنفيذ ما تحلم به مهما كانت الصعاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى