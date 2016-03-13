حظك اليوم برج الحوت الأحد 13/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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قد تحتاج إلى مساعدة بعض الأصدقاء من ذوى الخبرة حتى تستطيع تحقيق أهدافك فى الفترة المقبلة، وعليك أيضًا وضع خطة عمل وجدول زمنى لكى تسير عليهم حتى تستطيع تحقيق النجاح فى أسرع وقت.ربما يعود اليوم حبيب أو صديق غائب منذ فترة ويتسبب ذلك فى شعورك بسعادة غامرة. لا تهمل علاقتك مع الأهل حاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للجلوس معهم ومعرفة أخبارهم.يبدو أن لديك جدول عمل مزدحم هذه الأيام لذلك عليك تناول الأطعمة الصحية والخفيفة فذلك من شأنه أن يزيد من نشاطك ويساعدك على انجاز عملك فى أسرع وقت، حاول الابتعاد عن الأطعمة السريعة قدر الإمكان.تقف أمام مجموعة من المشكلات التى لا تستطيع السيطرة عليها، لا تيأس وتحلى بالصبر فسوف تعانى من بعض التقلبات المزعجة فى حياتك ولكنك سوف تتغلب عليها فى أسرع وقت.