برج العذراء حظك اليوم الأحد 13/3/2016

العذراء على الصعيد العاطفي: علاقاتك الاجتماعية فى دائرة الخطر، فمنذ شهور كثيرة لم تفكر فى الخروج مع أصدقاؤك أو زيارة عائلتك، عليك الحفاظ على الحياة الاجتماعية أكثر من ذلك، حاول أن تهدى شريكك بهدية يفضلها؛ لتعويضه عما صدر منك من أفعال مشينة وقاسية طيلة الفترة الماضية.
>العذراء على الصعيد الصحى: قد تشعر أنك خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، حاول أن تعتاد على الهدوء حتى لا تتأثر معدتك وقولونك العصبى أكثر من ذلك، تعانى من القولون منذ فترة وهذا لأحداث نفسية، التقليل من العصبية قليلاً سيحافظ على صحتك كثيرًا، احترس منها، التقليل من التدخين سيجعلك تحافظ على شبابك أكثر من ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: أنت مقبل على مشروع فى المرحلة القادمة، هذا المشروع من شأنه أن يغير نمط حياتك بأكمله للأفضل، هناك عقبات ستواجهك من قبل مقربين منك لكن من الأفضل أن لا تكترس، فكل هذا من شانه أن يصيبك بالعجز.