برج العذراء حظك اليوم الأحد 13/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى: لقد حان الوقت لتغيير الحياة المهنية الخاصة بك، إذا كنت أمام فرصتين من العمل عليك اختيار الوظيفة التى تريحك أكثر من الوظيفة ذات الأموال الكثيرة، هذا هو الوقت الذى يمكنك أن تأخذ القرار الذى سوف تعمل به على نحو أفضل بالنسبة لك، ستقابلك بعض المخاطر لكن لا بأس فهذه الحياة.

العذراء على الصعيد العاطفي: علاقاتك الاجتماعية فى دائرة الخطر، فمنذ شهور كثيرة لم تفكر فى الخروج مع أصدقاؤك أو زيارة عائلتك، عليك الحفاظ على الحياة الاجتماعية أكثر من ذلك، حاول أن تهدى شريكك بهدية يفضلها؛ لتعويضه عما صدر منك من أفعال مشينة وقاسية طيلة الفترة الماضية.

>العذراء على الصعيد الصحى: قد تشعر أنك خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، حاول أن تعتاد على الهدوء حتى لا تتأثر معدتك وقولونك العصبى أكثر من ذلك، تعانى من القولون منذ فترة وهذا لأحداث نفسية، التقليل من العصبية قليلاً سيحافظ على صحتك كثيرًا، احترس منها، التقليل من التدخين سيجعلك تحافظ على شبابك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: أنت مقبل على مشروع فى المرحلة القادمة، هذا المشروع من شأنه أن يغير نمط حياتك بأكمله للأفضل، هناك عقبات ستواجهك من قبل مقربين منك لكن من الأفضل أن لا تكترس، فكل هذا من شانه أن يصيبك بالعجز.