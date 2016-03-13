برج الجدى حظك اليوم الأحد 13/3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني: أنت قادر على ترتيب أوراقك من جديد بعد ما عانيته فى العمل الفترة الماضية، لكنك غير قادر على إصلاح عقلك والتعامل مع زملائك فى العمل، أنت تهدر أيضًا الكثير من الوقت فى التفكير دون جدوى، تستطيع طلب المشورة من ذوى الخبرة المهنية، تريث قليلا قبل الإقدام على أى خطوة فيما يخص العمل.

الجدى على الصعيد العاطفي: نمط حياتك المترفة استطاعت أن توجه كثير من الناس نحوك ولكن جميعم معارف وهمية وما يظهرونه ما هو إلا ادعاءات كاذبة من المحبة لك، فى مثل هذه الحالة فقط عليك التركيز على الإيجابية فى هذا الموضوع، شريكك يريدك بمظهر جيد فحافظ على مظهرك.

الجدى على الصعيد الصحى: فى حين لا تزال الصحة البدنية جيدة جدا، والإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، عليك الذهاب إلى الطبيب لمعالجة المشكلة البسيطة فى أنفك التى تؤرقك، حاول ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا لتحسين نفسيتك، فقط عليك علاج المشاكل البسيطة لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: قد تواجه بعض القيود من الأسرة، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مع الأقارب، انها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة، اليوم سوف تنفق الأموال فى شراء أشياء مفيدة، تتعرض لأزمة مالية الشهر المقبل، عليك ادخار القليل من هذه الأموال.