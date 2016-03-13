برج الجدى حظك اليوم الأحد 13/3/2016

الجدى على الصعيد العاطفي: نمط حياتك المترفة استطاعت أن توجه كثير من الناس نحوك ولكن جميعم معارف وهمية وما يظهرونه ما هو إلا ادعاءات كاذبة من المحبة لك، فى مثل هذه الحالة فقط عليك التركيز على الإيجابية فى هذا الموضوع، شريكك يريدك بمظهر جيد فحافظ على مظهرك.
الجدى على الصعيد الصحى: فى حين لا تزال الصحة البدنية جيدة جدا، والإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، عليك الذهاب إلى الطبيب لمعالجة المشكلة البسيطة فى أنفك التى تؤرقك، حاول ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا لتحسين نفسيتك، فقط عليك علاج المشاكل البسيطة لديك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: قد تواجه بعض القيود من الأسرة، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مع الأقارب، انها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة، اليوم سوف تنفق الأموال فى شراء أشياء مفيدة، تتعرض لأزمة مالية الشهر المقبل، عليك ادخار القليل من هذه الأموال.