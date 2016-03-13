حظك اليوم برج الأسد الأحد 13/3/2016

الأسد على الصعيد المهني:

> تتعامل مع مشكلات العمل بانفعال زائد عن الحد المقبول، ربما تكون مشكلاتك الشخصية هى المتحكمة فى انفعالاتك اليوم، لكن المحيطين بك يطلقون أحكامهم عليك بناءاً على تصرفاتك، حاول أن تستوعب أن مشكلاتك الشخصية تخصك بمفردك ولا علاقة للمحيطين بها. على الصعيد العاطفي:

> حب الظهور والسيطرة على المواقف من أبرز صفات مولود الأسد، ولا يمكن ان يتخلى عنها أمام أى شخص، حتى إن كان شريك حياته، لذلك تكثر المشكلات بالعلاقة بسبب هذه الصفات التى يجدها مولود الأسد جزءاً من شخصيته يعصب تغييره، ويطلب من المحيطين به أن يقدرونه. برج الأسد على الصعيد الصحى:

> مواقف مرهقة تتعرض لها تؤثر على تفكيرك، وتجعل تركيزك مشتت فى أكثر من جانب، ومشكلاتك الشخصية تقودك نحو ضغوط عصبية ونفسية كثيرة، تجعلك تشعر ببعض الآلام المزمنة مثل الصداع المستمر، والشعور بالأرق وبالتالى عدم الحصول على القدر الكافى من النوم ما يؤثر على مظهرك بشكل عام.

> توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مضطربة فى حياته، بسبب انخراطه فى عدد من المشكلات الأسرية التى تؤثر على علاقته بشريك حياته وبالأصدقاء المقربين، وكعادة مولود الأسد الذى يرفض الاستماع إلى النصائح وقت الغضب، ويخلط الأمور ببعضها، مما يجعلها تتعقد أكثر، تحتاج إلى الاستجمام والتفكير الهادىء المرتب.

شبكةعيونالإخبارية

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