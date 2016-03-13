حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الأحد 13 مارس

حظك اليوم برج الثور 14/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى

برج الثور على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج العقرب 14/3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج الميزان 14/3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى

>لا تأبه كثيراً لما يحيكه لك زملاؤك فى العمل فى الظلام، فهذا من شأنه أن يعطلك على الإنتاج، والمضى قدمًا، اتركهم يكيدون، وسيُرد إليهم كيدهم، كل ما تحتاجه أنت أن تقوم بعملك على أكمل وجه، حتى لا تترك فرصة للآخرين للانتقاص منك، فلن ينجح فى العمل سوى المتقنون اللذين يفعلون ما بوسعهم، ولا يلتفتون لأى شىء آخر يعركل مسيرتهم.>الدخول فى علاقة عاطفية، يعنى التزامك بواجباتها، ومن ضمن واجباتها، الحرص على الاهتمام بالطرف الآخر، والاستماع إلى مشاكله، ومساندته بكل ما أوتيت من قوة، لكن أن تترك شريك حياتك كل شخص منكما فى واديه، ستؤول العلاقة إلى الفشل بالتأكيد، حتى وإن طالت، فحاول أن تحضر لشريك حياتك الكثير من المفاجآت التى تكسر روتين الحياة.>عدم وجود الكثير من الوقت، قد يضطرك إلى التهاون فى صحتك، وذلك من خلال الإفراط فى تناول الوجبات السريعة، ما قد يسبب لك ألاماً فى المعدة فيما بعد، ولتجنب كل ذلك، احرص على تناول طعامك فى المنزل، أو خذ عينة من الطعام معك فى العمل، فصحتك أهم من أى شىء آخر، فحافظ عليها.>كما أن الثبات والروتين ليس بالأمر الجيد، فبعض التغييرات تكون فى بدايتها متعبة للشخص، إلى أن يتكيف، ليس معنى أنك لا تستطيع التكيف فى بداية الأمر أنك ستظل دوماً هكذا، فأصعب ما فى التغيير بدايته.>إن شعرت أن عملك لا يكفى لتغطية نفقاتك، لذلك عليك البحث عن عمل إضافى، وهذا سيتطلب منك الإنجاز جيداً فى عملك الأساسى، حتى تتمكن من مزاولة عملك الإضافى، فالأمر كله يحتاج إلى تنظيم للوقت، حتى لا تشعر بأنك مستنفذا، وقد تشعر فى عملك الإضافى بمتعة وتوفر لك دخلاً أفضل، فحينها يمكنك التركيز على عمل واحد.>سوء التفاهم من الوارد جداً أن يحدث بين أى اثنين مرتبطين، فليست كل الأيام تسير بهدوء، وعلى قدر من التوافق، ولكن من الحكمة أن تحتوى الأمور عندما تشعر أنها تخرج عن السيطرة، وحينها ستعودان أفضل من سابق عهدكما.>لا شىء أثمن لديك من صحتك، فلا تتهاون فى حقها، وقم بوضع روتين يومى لطقوس صحية وفق المتاح لديك من الوقت، فليست كل التمارين الرياضية تحتاح إلى وقت كبير لتنفيذها، تستطيع عن طريق الكثير من التطبيقات على تليفونك المحمول أن تمارس الرياضة حتى أثناء مكوثك فى المكتب.>مكانتك عند الآخرين تكتسبها من قدرتك على الانصات والاستماع إليهم جيداً، فحتى إن كنت تحمل هماً ثقيلاً، فلا يصح أبداً أن تصد آخرين لجأوا إليك، ورأوا فيك ملاذهم، فيوماً ستحتاج أنت إلى أحد ينصت إليك، لأنك ستكون داخل إطار الصورة، ولا تراها كاملة، فكما يقولون "معرفة الناس كنوز"، فحافظ عليها.

يمكنك التعبير عن نفسك فى العمل دون الإساءة لأحد، فلا تصمت على الإساءة من زملائك، وفى الوقت نفسه لا تسىء أنت إليهم، إن شعرت بوجود مشاكل بينكم حاول أن تتفهم وجهة نظرهم ولكن دون التهاون فى حقك بأى حال من الأحوال، كما عليك أن تتذكر أن "الكلمة الطيبة صدقة" فبعض المشاكل قد تحلها كلمة قيلت بصدق.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الأسد 14/3/2016

>الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الجدى حظك اليوم 14/3/2016

>إن شعرت بالتخبط فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أن عليك إنهاء هذه العلاقة، قد يعنى أنك تحتاج إلى فترة بُعد لتختبر فيها مشاعرك، فقد تكون هذه الفترة فرصة لتشعر بالاشتياق من جديد، ولتعرف قيمة الطرف الآخر فى حياتك، كن جريئاً وصارح شريك حياتك برغبتك، وكن حذراً فى الطريقة التى ستنقل بها الموضوع إليه.>اهتمامك بأسنانك يجب أن يكون عادة من عادات يومك، وروتين أساسى قبل النوم، ولكن ليس جميعنا اعتدنا على هذه العادة، وهذا لا يعنى أن الوقت قد فات، فيمكنك الاعتناء بها منذ هذه اللحظة، والمتابعة مع طبيب أسنان، ليشرح لك الحالة الصحية لأسنانك.>الحياة لا تسير على وتيرة واحدة دومًا، المهم أن تستغل كل فترة منها، وتخرج منها بأفضل النتائج الممكنة، حتى لا تندم على أى فترة من فترات حياتك، قمت بإضاعتها، واجعل عندك أملاً فى تنفيذ ما تحلم به مهما كانت الصعاب.>تتعامل مع مشكلات العمل بانفعال زائد عن الحد المقبول، ربما تكون مشكلاتك الشخصية هى المتحكمة فى انفعالاتك اليوم، لكن المحيطين بك يطلقون أحكامهم عليك بناء على تصرفاتك، حاول أن تستوعب أن مشكلاتك الشخصية تخصك بمفردك ولا علاقة للمحيطين بها.>حب الظهور والسيطرة على المواقف من أبرز صفات مولود الأسد، ولا يمكن ان يتخلى عنها أمام أى شخص، حتى إن كان شريك حياته، لذلك تكثر المشكلات بالعلاقة بسبب هذه الصفات التى يجدها مولود الأسد جزءاً من شخصيته يعصب تغييره، ويطلب من المحيطين به أن يقدروه.>مواقف مرهقة تتعرض لها تؤثر على تفكيرك، وتجعل تركيزك مشتت فى أكثر من جانب، ومشكلاتك الشخصية تقودك نحو ضغوط عصبية ونفسية كثيرة، تجعلك تشعر ببعض الآلام المزمنة مثل الصداع المستمر، والشعور بالأرق وبالتالى عدم الحصول على القدر الكافى من النوم مما يؤثر على مظهرك بشكل عام.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مضطربة فى حياته، بسبب انخراطه فى عدد من المشكلات الأسرية التى تؤثر على علاقته بشريك حياته وبالأصدقاء المقربين، وكعادة مولود الأسد الذى يرفض الاستماع إلى النصائح وقت الغضب، ويخلط الأمور ببعضها، مما يجعلها تتعقد أكثر، تحتاج إلى الاستجمام والتفكير الهادىء المرتب.

برج الجدى على الصعيد المهني: أنت قادر على ترتيب أوراقك من جديد بعد ما عانيته فى العمل الفترة الماضية، لكنك غير قادر على إصلاح عقلك والتعامل مع زملائك فى العمل، أنت تهدر أيضا الكثير من الوقت فى التفكير دون جدوى، تستطيع طلب المشورة من ذوى الخبرة المهنية، تريث قليلا قبل الإقدام على أى خطوة فيما يخص العمل.

>الجدى على الصعيد العاطفي: نمط حياتك المترفة استطاعت أن توجه كثير من الناس نحوك ولكن جميعم معارف وهمية وما يظهرونه ما هو إلا ادعاءات كاذبة من المحبة لك، فى مثل هذه الحالة فقط عليك التركيز على الإيجابية فى هذا الموضوع، شريكك يريدك بمظهر جيد فحافظ على مظهرك.

>الجدى على الصعيد الصحى: فى حين لا تزال الصحة البدنية جيدة جدا، والإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، عليك الذهاب إلى الطبيب لمعالجة المشكلة البسيطة فى أنفك التى تؤرقكك، حاول ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا لتحسين نفسيتك، فقط عليك علاج المشاكل البسيطة لديك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: قد تواجه بعض القيود من الأسرة، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مع الأقارب، انها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة، اليوم سوف تنفق الأموال فى شراء أشياء مفيدة، تتعرض لأزمة مالية الشهر المقبل، عليك إدخار القليل من هذه الأموال.

>

برج الجوزاء حظك اليوم 14/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني: تأكد من أنك تسير فى الطريق الصحيح الآن، كل عمل به الكثير من التعقيدات فقط عليك أن تتحلى بالصبر والخلق، يجب أن يتم تحليل التكاليف والفوائد المالية لجميع الخطط المتعلقة بحياتك المهنية قبل أن تقفز فى أى مشروع آخر بقديمك، لا تحاول الحديث عن عملك أمام زملاؤك كثيرًا فقد تصيبك ثرثرة أحدهم بالحسد.

>الجوزاء على الصعيد العاطفي: هناك شخص قريب منك يريد أن يكون حبيبك، ولكنك ترغب فى الاحتفاظ به كصديق فقط، سيكون من الأفضل إذا تركت هذا الشخص يعرف مشاعرك بصراحة جدًا، لأن هذا الشخص هو المصدر النهائى الصادق لديك، بعد الصدمات التى تلقيتها فى حياتك.

>الجوزاء على الصعيد الصحى: اتباع نظام غذائى صحى، واليوجا والتأمل تساعدك على الحفاظ على صحتك، وتدريجيا تستنزف الضغط التى تراكم فى العقل والجسم، ومن المحتمل أن تكون العلاجات البديلة أو الأعشاب فعالة جدًا فى هذه المرحلة، عليك أن تأخذ اهتمامًا نشطًا بصحتك لتسلم من الميكروبات التى تحيط بك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: رزق ينتظرك الأيام المقبلة، لكن لكى تأتى لك الأموال عليك أن تتصدق على الفقراء، فربما تنفعك صدقة لشخص فقير فى أزمة لديك، حاول أن تفكر فى الكلام قبل النطق به، فكلماتك تصيب الآخرين كأنها سهام لهم.

>

حظك اليوم برج الحمل 14/3/2016

>الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

حظك اليوم برج السرطان 14/3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

برج العذراء حظك اليوم 14/3/2016

>الأمور تسير فى صالحك والأوضاع فى طريقها للعودة إلى الهدوء والاستقرار، الحكمة تحل كثير من المشاكل ولا يمكن أن تتأقلم على الأوضاع دون أن تشعر باستقرار وهدوء نسبى فى مكان عملك، حتى تتوفر لك إمكانية الإبداع فى العمل وإنتاج أفكار إيجابية.>أنت من الشخصيات الصبورة التى تتعامل مع الأمور بقدر كبير من الموضوعية والتفكير المتزن، ولذلك يقبل مجموعة من الأشخاص على الحديث معك فى مجموعة من أسرارهم الشخصية، حتى يستفيدون بخبراتك فى الحياة، وتفكيرك الهادئ بعيداً عن الانحياز لطرف على حساب الآخر، حافظ على توازنك وهدوءك فهم من أهم مميزاتك.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، خاصة إنك من الشخصيات التى تستسلم للمرض، وتلتزم بتعليمات الطبيب حتى تتعافى سريعاً، واظب على اتباع العادات الصحية الصحيحة، وفاضل دائماً بين أنواع المأكولات واختار الأكثر مناسبة لطبيعة جسمك.>يتوقع علماء الفلك أن يعيش مولود الحمل فترة هامة فى حياته خاصة أن مشكلات العمل جميعها فى طريقها للحل، بعد طرح مجموعة من الأفكار الإيجابية والتعامل بحكمة وعقلانية مع المشكلات الجانبية، والأشخاص دائماً يجدون فيك العقل الكبير والشخصية المتزنة التى تمتلك خبرات حياتية كثيرة تنفعهم فى حل مشكلاتهم، دون الدخول فى حالات توتر وإحباط.>التعامل مع الزملاء الجدد بقدر من الغرور لن يكسبك ثقة زائدة، لكن سيترك انطباعاً سيئاً لدى جميع المحيطين، حاول أن تتخلى عن بعض نقاط الضعف والعيوب فى شخصيتك، وتمسك بتواضعك ومرونتك فى التعامل، حتى لا تخسر محبة الناس وتقديرهم لشخصك.>العلاقة العاطفية بين أى طرفين تحتاج إلى الأخذ والعطاء حتى تكون مكتملة الأركان، لكن العطاء فقط أو الأخذ فقط، سيخل بجمال العلاقة، ويعتبر مولود السرطان من الأشخاص الذين يفضلون حب الامتلاك مع الغيرة الشديدة، ما يجعله فى مشكلات مستمرة مع شريك الحياة.>أنت من الشخصيات التى تفضل ممارسة الرياضة دائمًا، وتلقى نجاحاً ملحوظاً فى أى نشاط رياضى تمارسه، لكن التعرض للإصابات بشكل مستمر وعدم انتظار التعافى بشكل كامل، يؤثر على حالتك الصحية على المدى والبعيد ويترك إصابات غير قابلة للعلاج، تعامل بحذر مع هذا النوع من الإصابات الرياضية حتى لا تفقد إحدى متع حياتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة متقلبة فى حياته بسبب سوء تقديره لمزاياه واختيار الوقت الصحيح لإبرازها، لا تتعامل مع الأشخاص الجدد فى حياتك بقدر من التعالى حتى وإن كانت هذه هى شخصيتك الحقيقية، وتمسك بطباعك الهادئة وروحك الرومانسية بعيداً عن ضغوط الحياة ومتطلباتها، وتعلم كيف تعبر عن غيرتك وفى أى الأوقات حتى لا تقع فى مشكلات كثيرة.

برج العذراء على الصعيد المهني: لقد حان الوقت لتغيير الحياة المهنية الخاصة بك، إذا كنت أمام فرصتين من العمل عليك اختيار الوظيفة التى تريحك أكثر من الوظيفة ذات الأموال الكثيرة، هذا هو الوقت الذى يمكنك أن تأخذ القرار الذى سوف تعمل به على نحو أفضل بالنسبة لك، ستقابلك بعض المخاطر لكن لا بأس فهذه الحياة.

>العذراء على الصعيد العاطفي: علاقاتك الاجتماعية فى دائرة الخطر، فمنذ شهور كثيرة لم تفكر فى الخروج مع أصدقاؤك أو زيارة عائلتك، عليك الحفاظ على الحياة الاجتماعية أكثر من ذلك، حاول أن تهدى شريكك بهدية يفضلها؛ لتعويضه عما صدر منك من أفعال مشينة وقاسية طيلة الفترة الماضية. .

>العذراء على الصعيد الصحى: قد تشعر أنك خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، حاول أن تعتاد على الهدوء حتى لا تتأثر معدتك وقولونك العصبى أكثر من ذلك، تعانى من القولون منذ فترة وهذا لأحداث نفسية، التقليل من العصبية قليلا سيحافظ على صحتك كثيرًا، احترس منها، التقليل من التدخين سيجعلك تحافظ على شبابك أكثر من ذلك.

>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: أنت مقبل على مشروع فى المرحلة القادمة، هذا المشروع من شأنه أن يغير نمط حياتك بأكمله للأفضل، هناك عقبات ستواجهك من قبل مقربين منك لكن من الأفضل أن لا تكترس، فكل هذا من شأنه أن يصيبك بالعجز.

>

حظك اليوم برج الدلو 14/3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج الحوت 14/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج القوس 14/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج القوس على الصعيد الصحي:

>لا تتردد فى طلب العون من أصدقائك فقد يشكلون دعمًا قويًا بالنسبة لك يقودك نحو النجاح فى الفترة القادمة. فى الغالب سوف تحصل على أموال غير متوقعة قد تأتى من مكافئة فى العمل.>عليك أن توازن صوت العقل مع القلب فى أى قرارات تتخذها اليوم، ويفضل ألا تأخذ أى قرارات مصيرية فى علاقتك مع الشريك فاليوم ليس مناسب على الاطلاق لذلك. واستمع إلى عقلك فى النهاية فسوف يرشدك للطريق الصحيح.>لا تهمل صحتك على حساب عملك، سوف يؤثر ذلك بشكل شديد السلبية عليك فى الفترة المقبلة، من الممكن أن تتناول بعض من الفيتامينات التى تعزز من قوتك ولكن لا تفعل ذلك دون استشارة طبيب مختص.>هناك حلم كبير تنتظر تحقيقه منذ فترة طويلة يبشرك الفلك أنه فى طريقة للتنفيذ قريبًا. قد تزعجك بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا حاول أن تتعامل معها بهدوء.>قد تحتاج إلى مساعدة بعض الأصدقاء من ذوى الخبرة حتى تستطيع تحقيق أهدافك فى الفترة المقبلة، وعليك أيضًا وضع خطة عمل وجدول زمنى لكى تسير عليهم حتى تستطيع تحقيق النجاح فى أسرع وقت.>ربما يعود اليوم حبيب أو صديق غائب منذ فترة ويتسبب ذلك فى شعورك بسعادة غامرة. لا تهمل علاقتك مع الأهل حاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للجلوس معهم ومعرفة أخبارهم.>يبدو أن لديك جدول عمل مزدحم هذه الأيام لذلك عليك تناول الأطعمة الصحية والخفيفة فذلك من شأنه أن يزيد من نشاطك ويساعدك على انجاز عملك فى أسرع وقت، حاول الابتعاد عن الأطعمة السريعة قدر الإمكان.>تقف أمام مجموعة من المشكلات التى لا تستطيع السيطرة عليها، لا تيأس وتحلى بالصبر فسوف تعانى من بعض التقلبات المزعجة فى حياتك ولكنك سوف تتغلب عليها فى أسرع وقت.>تعانى من بعض التوتر فى محيط العمل وقد تعانى من بعض المشاكل مع مديرك حاول أن تتحلى بالصبر والهدوء حتى لا تحدث أى خسائر مهنية أنت فى غنى عنها. لديك أفكار رائعة حاول العمل عليها وتنفيذها بعيدًا عن أى ضغوطات>علاقتك مع الشريك اليوم تسير بشكل جيد إلى حد كبير قد تقضون معًا أوقات سعيدة وممتعة بصحبة بعض الأصدقاء. حاول أن تخصص قليلًا من وقتك للجلوس مع عائلتك فقد يؤثر انشغالك الدائم بالسلب على علاقتك معهم فى الفترة المقبلة.>قد تعانى من الحساسية نتيجة لتغيير الفصول اذا لاحظت ظهور بعض البقع الحمراء فى أى منطقة بجسدك لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا. عليك أن تنتبه إلى صحتك جيدًا هذه الأيام فقد أهملتها كثيرًا فى الأيام الماضية.