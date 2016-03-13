الإمارات الأولى خليجياً في خفض وفيات الحوادث

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق صباح اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ«32» على مستوى الدولة؛ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الموحد تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك»، وتستمر فعاليات الأسبوع حتى يوم 18 مارس الجاري.

وكشفت الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية لـ«البيان» أن الإمارات تعتبر الأولى خليجياً في خفض وفيات الحوادث المرورية، حيث انخفض مؤشر الوفيات لكل مئة ألف من السكان إلى 5.99 وفيات في 2015 مقابل 6.31 وفيات في 2014.

وتقام بهذه المناسبة احتفالات على مستوى الدولة يشهدها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضباط في الدولة، والضباط الموفدين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع من داخل الدولة.

ويشهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الاحتفال الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات، في مركز ياس التجاري، بجزيرة ياس بأبوظبي، فيما تقام احتفالات مماثلة في كل إمارات الدولة، ففي الشارقة يكون حفل افتتاح أسبوع المرور في قاعة التنوير بكلية التقنية العليا، وفي عجمان يقام الحفل في المركز الثقافي، تزامناً مع افتتاح القرية المرورية على شاطئ كورنيش عجمان، وفي الفجيرة يقام حفل الافتتاح في فندق السيجي بالفجيرة، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات بهذه المناسبة، وفي رأس الخيمة يقام حفل الافتتاح في المركز الثقافي، وفي أم القيوين يقام الحفل في مبنى إدارة المرور والدوريات بأم القيوين.

وقال العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، إن أسبوع المرور يأتي ضمن حملات التوعية المستمرة، مع تواصل جهود الوزارة في تحسين المؤشرات المرورية للحد من الحوادث، مشيراً إلى تحسن واضح على مستوى الدولة لعام 2015، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في جميع المؤشرات الخاصة بالحوادث، والإصابات، الوفيات الناتجة عنها؛ لافتاً إلى أن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة الشرطية، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأهداف المرسومة في الحفاظ على بيئة مرورية آمنة، فقد انخفض مؤشر الوفيات لكل مئة ألف من السكان إلى 5.99 وفيات عام 2015 مقابل 6.31 وفيات عام 2014.

وأوضح أن إحصاء الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية أظهرت انخفاض وفيات حوادث المرور على مستوى الدولة، في العام الماضي، بمقدار 37 حالة وفاة، وبنسبة 5.2%، مقارنة بعام 2014، إذ بلغت (675) وفاة في عام 2015، مقابل (712) وفاة في عام 2014، كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية المسجلة في العام الماضي، حيث بلغ عددها 6863 إصابة مقارنة بـ 7108 إصابات في عام 2014 مسجلة انخفاضاً بلغ 155 إصابة وبنسبة انخفاض بلغت 3.4% على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الإحصاء أظهرت انخفاض عدد الحوادث المرورية، التي وقعت على مستوى الدولة في العام الماضي إلى 4788 حادثاً، مقارنة بـ 4895 حادثاً في عام 2014، مسجلة انخفاضاً بمقدار 107 حوادث، وبنسبة انخفاض بلغت 2.2% في عام 2015.

وتابع، إن الانحراف المفاجئ، يأتي أيضاً في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الإصابات بأنواعها المختلفة، حيث تسبب في وقوع 1384 إصابة، يليه عدم ترك مسافة كافية، حيث تسبب في وقوع 1005 إصابات، يلي ذلك عدم الالتزام بخط السير، حيث تسبب في إصابة 603 أشخاص، ثم دخول الشارع قبل التأكد من خلوه، ونتج عنه إصابة 575 شخصاً، ثم عدم تقدير مستعملي الطريق الذي تسبب في إصابة 543 شخصاً، يلي ذلك الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وقوع 520 إصابة، ومن ثم تجاوز الإشارة الحمراء وتسبب في 516 إصابة، وتسببت السرعة الزائدة في وقوع 429 إصابة، فيما أدت أسباب أخرى متفرقة إلى الإصابات المتبقية.

«شركاء التوعية المرورية»

تطلق مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضمن الاحتفال، في مركز ياس التجاري، بجزيرة ياس بأبوظبي مبادرات مجتمعية لتعزيز الشراكة المجتمعية في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، حسب العميد خميس أسحق مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

وقال أسحق، إن المبادرة الأولى بعنوان «شركاء التوعية المرورية»، التي يتم تدشينها بحضور 14 جهة من الشركاء؛ وتهدف إلى تكريس المسؤولية المجتمعية، ودور القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية وتفعيل دورها لزيادة الثقافة المرورية في المجتمع، وتواصل أنشطتها على مدار العام.

رسائل توعية

تطلق إدارة الإعلام الأمني، في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسائل توعية صوتية ومرئية عبر جميع وسائلها، تتضمن نصائح مرورية .

من أبرز المشاركين في تقديم الرسائل الأبوية، الشيخ سالم بن ركاض العامري، ورجل الأعمال خالد طناف المنهالي، وأحمد سالم آل سودين، عضو غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، والعميد الدكتور علي سالم الطنيجي، نائب قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، ورجل الأعمال المتعرض بن سيف العفاري.

إحصاء

أظهرت الإحصاءات أن من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع الوفيات، كان الانحراف المفاجئ، حيث تسبب في 143 وفاة، فيما تسببت السرعة الزائدة في وقوع 82 وفاة، ونتج عن عدم ترك مسافة كافية وقوع 76 حالة وفاة .