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وفد من الداخلية يعزي بالشهيد العنزي ويطمئن إلى مصابي حادث الكويت

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وفد من الداخلية يعزي بالشهيد العنزي ويطمئن إلى مصابي حادث الكويت وفد من الداخلية يعزي بالشهيد العنزي ويطمئن إلى مصابي حادث الكويت

قدم وفد من وزارة الداخلية أخيراً، وبتوجيه من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، التعازي إلى أسرة الشهيد الرقيب تركي محمد العنزي، الذي وافته المنية إثر حادث الدهس المتعمد الذي تعرض له أثناء الواجب خلال احتفالات دولة الكويت الشقيقة بيومها الوطني.

وكان الوفد عبر خلال زيارته أسرة الشهيد في المملكة العربية ، عن أحر التعازي وصادق المواساة بفقيدها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، في ما عبر ذوو الشهيد عن بالغ تقديرهم لوفد الداخلية الإماراتي على هذه اللفتة الأخوية الطيبة، التي تعمق روابط الأخوة ووحدة الدم والمصير.

وقال المقدم محمد الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني - أبوظبي، رئيس الوفد، إن تقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، يعبر عن روح التضامن والإخاء بين الأخوة، وترجمة لعقيدة التكامل التي تجمعنا، وتؤكد أن البيت الخليجي بخير وسلام ما دام الأشقاء متوحدين.

وفي موازاة ذلك اطمأن أعضاء الوفد إلى صحة المصابين الذين يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات بدولة الكويت الذين طالهم الحادث المتعمد، سائلين الخالق عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، في ما ثمنت وزارة الداخلية الكويتية زيارة الوفد الإماراتي التي عبرت عن روح التعاضد والأخوة بين الأشقاء.

وضم الوفد الذي يمثل القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، العقيد محمد السويدي، والمقدم حمد سالمين السويدي، والنقيب محمد ناصر الحارثي، والملازم محمد الحمودي.

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