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وفاة 3 أشخاص آسيويين بحادث مروري في الشارقة

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وفاة 3 أشخاص آسيويين بحادث مروري في الشارقة وفاة 3 أشخاص آسيويين بحادث مروري في الشارقة

توفي ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية، وهم م.ش.م 20 سنة، و م.س.م 21 سنة، و أ.أ.ب 20 سنة، وأصيب المدعو أ.ص.م عربي الجنسية، بإصابات بليغة، وذلك اثر تعرضهم لحادث مروري بليغ، عبارة عن تصادم المركبة التي كان يستقلها المذكورون من الأول إلى الثالث، مع إحدى المركبات الأخرى، يقودها المذكور الرابع، على طريق الذيد - المدام، بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

وتفصيلا أفاد العقيد حران مبارك الجزيعي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، عن ورود بلاغ في حوالي الساعة 01.25 من صباح السبت إلى غرفة العمليات بمركز شرطة المدام، مفاده وقوع حادث تصادم عمودي بين مركبتين من نوع صالون، على طريق الذيد - المدام، ووجود مصابين بالحادث، وعلى إثر ذلك فورا، هرعت دوريات مركز شرطة المدام وقسم المرور والدوريات بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، وسيارات إسعاف الشرطة والإسعاف الوطني، وعند الوصول إلى موقع الحادث، تبين إصابة ركاب المركبة الأولى المتسببة بالحادث وعددهم ( 3 ) أشخاص بمن فيهم قائد المركبة، مع قائد المركبة الثانية من نوع صالون، بإصابات بليغة، فتم نقلهم جميعاً بواسطة سيارات إسعاف الشرطة والإسعاف الوطني، إلى مستشفى الذيد بإمارة الشارقة، وقد قام بالانتقال إلى موقع الحادث الضابط المناوب، وتم تخطيط الحادث من قبل دوريات قسم المرور والدوريات، ولجنة الحوادث المرورية.

وقد تبين من خلال التخطيط المبدئي للحادث، أن سبب الحادث يعود إلى دخول قائد المركبة الأولى المذكور أولا بمركبته - المتسببة في الحادث - من نوع صالون، الشارع قبل التأكد من خلوه، وذلك للدخول في مكان ممنوع فيه الدخول، وقد صادف ذلك قدوم مركبة أخرى من نوع صالون، مما أدى إلى إصطدام المركبة الثانية بالمركبة الأولى.

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