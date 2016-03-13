صرف تعويضات لمتأثري التخطيط في الشارقة

بدأت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة بتوزيع شيكات التعويضات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المتأثرين بمخططات التنمية في إمارة الشارقة ممن دخلت أملاكهم في نطاق المشروعات الحضرية في الفترة الأخيرة.

وأشاد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي تعنى بتعويض المتأثرين بالمشاريع الحضارية بمختلف مدن الإمارة والمواطنين المتأثرة أملاكهم بمشاريع التجديد الحضري التي شملت إمارة الشارقة واعتمد 55 مليون درهم لتعويضات المواطنين المتأثرة ممتلكاتهم.

وثمن توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بتحري الدقة والسرعة في حصر المتأثرة أملاكهم بشكل دقيق والعمل على أن تصلهم مستحقاتهم وفق النظم والإجراءات المتبعة.

تحول حضري

وأشار إلى أن مشروع التجديد الحضري يمثل جزءا من مشروع يعنى بمعالجة آثار التحول الحضري والعمراني الذي استهدف مختلف مدن الشارقة وما طرأ عليها من تحول كبير في منحنى التطور العمراني والخدمي والسكاني ومن أجل التعامل مع إفرازاته بدأت حكومة الشارقة بالاهتمام بهذا المشروع الطموح للتجديد الحضري بتطوير خدمات البنية التحتية وإطلاق مشروعات التطوير العقاري والذي روعي فيه المرونة والدقة في إعادة تخطيط المناطق القديمة مراعاة للنسيج العمراني القائم والظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان ورفع أسماء أصحاب الأراضي المتأثرة بالتخطيط للجهات العليا حيث تم الإعلان عن التعويضات التي أقرها صاحب السمو حاكم الشارقة مؤخراً.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه بتعويض 113 مستفيدا من المتأثرين بالمشروعات الحضرية بمختلف مدن الإمارة بما قيمته 55 مليون درهم لتكون هذه التعويضات نواة لطفرة استثمارية جديدة بالمدينة يستفيد منها السكان وتؤسس لمستقبل واعد لأبنائهم.

تسهيلات

وقال ابن بطي إن الدائرة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من التسهيلات للمستفيدين من المبالغ المادية وأنه تم البدء في تسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية فور تسلمها من دائرة المالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى مراعاة تعويض المتضررين بما يفوق القيمة السوقية لممتلكاتهم التي تأثرت بالمشروعات العامة في مدينة الشارقة كما ستقوم الدائرة بالعمل المشترك مع دائرة التسجيل العقاري ودائرة المالية المركزية لإنهاء كافة الإجراءات حيث تم تفريغ موظفين بمقر الدائرة وفروعها ككل لإنهاء الإجراءات وإرشاد المستفيدين عن الوثائق واستكمال الإجراءات مع الدوائر الأخرى وتسليمهم الشيكات في زمن قياسي.

وأضاف رئيس الدائرة إن المبلغ المعلن عنه يخص مجموع المستفيدين من المتأثرين موزعين على 17 مستفيداً في مدينة الشارقة في مناطق الصجعة والصناعية 4 والنباعة والفشت والمرقاب وأم الطرافة و 41 مستفيدا في مدينة خورفكان و 49 مستفيداً في دبا الحصن و 4 مستفيدين في مدينة كلباء ووادي الحلو.

تسليم الشيكات بأسرع وقت

أوضح المهندس خالد بن بطي مدير الدائرة أن التعويض المعلن عنه سيتم صرفه وتسليم الشيكات الخاصة بكل مستفيد بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحرص على الإسراع في إجراءات التعويض يهدف في المقام الأول إلى إرساء العديد من الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية من بينها دعم استقرار المناخ الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد أن الدفعات من التعويضات تأتي في إطار الرعاية الاجتماعية التي تعنى بها حكومة الشارقة وتلتزم بها تجاه المواطنين المتأثرين من مخططات التنمية والتوسع التنموي الذي يطرأ على خارطة التنمية والتطوير لمختلف المناطق بمدن إمارة الشارقة، حيث تم حصر ودراسة جميع الحالات المتضررة في وقت سابق وتم إقرار مستحقاتهم من التعويضات وفق الإجراءات المتبعة.

وثمن حرص حكومة الشارقة على وضع مصلحة المواطنين ومن دخلت أملاكهم في مشروعات عامة على رأس الأولويات سواء كان التعويض بأرض بديلة أو بتعويض نقدي، مشيرا إلى أن إدارة الدائرة تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصاحبة لتسليم التعويض النقدي.