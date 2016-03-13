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سعود المعلا يحضر مأدبة عشاء راشد آل علي

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سعود المعلا يحضر مأدبة عشاء راشد آل علي سعود المعلا يحضر مأدبة عشاء راشد آل علي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة قبل الماضية مأدبة العشاء، التي أقامها راشد سعيد الغاوي آل علي، بقاعة الشيخ خليفة في أم القيوين، بمناسبة تخرج نجله الملازم عيسى راشد سعيد الغاوي آل علي في كلية شرطة دبي، وحصوله على المركز الأول.

كما حضر المأدبة الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم، والثقافة الإسلامية والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين والضيوف.

وقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين التهنئة للخريج الملازم عيسى راشد، وإلى والده بهذه المناسبة، متمنياً سموه له التوفيق والسداد في مسيرته العملية، وأن يسهم وإخوانه الخريجون في مسيرة التقدم والرقي، التي يشهدها وطننا العزيز في مختلف المجالات.

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