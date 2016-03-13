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"التعليم" تستأنف اليوم توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة

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"التعليم" تستأنف اليوم توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة "التعليم" تستأنف اليوم توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة
تستأنف وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بعد توقفها أسبوعا، وتتضمن الجولات محافظتى الجيزة والقاهرة فى إدارتى العمرانية وعرب القاهرة.

قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن، بوزارة التربية والتعليم، إن الحملات تشمل توقيع الكشف على سائقى مدارس 20 مدرسة من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل بواقع 10 مدارس فى القاهرة و10 فى الجيزة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لـ" اليوم السابع"، أن حملات كشف الإدمان على السائقين يشارك فيها أعضاء من الأمن الإدارى للوزارة وأعضاء من وزارة الداخلية والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

كانت وزارة التربية والتعليم، بدأت حملات الكشف المبكر عن حالات التعاطى وإدمان المخدرات بين سائقى حافلات المدارس خلال أواخر فبراير الماضى بمدارس القاهرة والجيزة، والقليوبية، وتم فحص 692 حالة، وأسفرت نتائج الحملة عن وجود 14 حالة تعاطى وإدمان فى 10 مدارس بإدارتى الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، و 20 حالة فى 9 مدارس فى الهرم التعليمية بالجيزة، و 8 حالات فى 14 مدرسة من إدارة العبور التعليمية بالقليوبية.

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