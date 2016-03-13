عادل إمام: قلت لعبد الناصر "أنا لو رشحت نفسى ضدك هكسبك"

كشف الفنان الكبير عادل إمام، إنه قابل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ذات مرة، وقال له: "أنا لو رشحت نفسى ضدك هكسبك".

وأضاف الزعيم، خلال حواره مع الإعلامية منى الشرقاوى، ببرنامج "YES I AM FAMOUS" أنه كان يحب فتاة ذات مرة، وكان يسير فى الشارع ويلوح لها بيده عندما كانت تتواجد هى فى شرفة منزلها، فسقط فى إحدى فتحات الصرف الصحى، ضاحكًا: "كنت بشاورلها رحت وقعت فى بلاعة".

عادل إمام: "مبخافش من الموت ده قضاء ربنا.. ومحدش هيحبنى قد أمى"

عادل إمام يتصدر تويتر تزامناً مع ظهوره فى برنامج "YES I AM FAMOUS"