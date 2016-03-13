النيابة تستدعى شهود "محرقة السلام " وتأمر بضبط المتهم بقتل زوجته وبناته

أمر المستشار محمد فؤاد، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة حرقا داخل شقتهم بالسلام،كما أمرت باستدعاء شهود العيان من أهالى المنطقة وجيران المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أشرف.أ"، الشهير بـ"الجزار"، كان دائم الشجار مع زوجته "عالية.ب"، بسبب اعتراضها على تصرفاته من تعاطى المواد المخدرة، والسهر باستمرار خارج المنزل، ما أدى إلى انفصالهما بناء على رغبة الزوجة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عرض على الزوجة أكثر من مرة الرجوع إلى بيت الزوجية، مع تأكيده على عدم عودته إلى أسلوبه غير المرغوب إلا أنها رفضت بحجة أنه دائم الوعود و لا يلتزم بها، مما دفعه إلى قتل زوجته وبناته الأربعة.

وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهم بشراء كمية من البنزين فى السادسة من صباح يوم الواقعة، واصطحب معه 2 من أصدقائه (فريد.ش)، مسجل خطر، "أسامة.ع"، جزار، وصعدوا إلى الشقة التى تقطن بها الزوجة بصحبة بناتها، واقتحمها وترك أصدقاءه بالخارج لمتابعة تحركات الجيران خارج الشقة، وقام بسكب البنزين داخل الشقة ومحتوياتها، فأضرم النيران، ما أدى إلى احتراق بناته الأربعة البالغ أعمارهن ما بين 4 : 12 عاما.

وتابعت التحقيقات: "حاولت الأم الفرار بنفسها وبناتها الأربعة من الحريق، إلا أن النار تمكنت من البنات حتى تفحمت أجسادهن، فألقت بنفسها من الدور الثامن للفرار من الموت حرقًا، وتوفيت على الفور عقب سقوطها على الأرض، كما ألقت إحدى السيدات التى كانت موجودة معها داخل الشقة إبان الواقعة بنفسها من الدور الثامن إلا أنها لا تزال على قيد الحياة".

وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة الأخرى التى ألقت بنفسها من الشقة عقب الحريق، هى صديقة الزوجة وزوجة مالك الصيدلية الموجودة أسفل العقار، حيث كانت تتواجد معها بصفة مستمرة لمواساتها.

من ناحية أخرى استمع المستشار محمد فؤاد، مدير نيابة الحوادث إلى أقوال كل من شقيق الزوجة وشقيقتها وحارس العقار، وأكد حارس العقار أنه رأى الزوج ومعه اثنان آخران وهما يهرولان أثناء نزولهما من سلم العقار، والنيران والأدخنة تتصاعد من منافذ الشقة، كما أكد شقيق الزوجة وشقيقتها أن زوج شقيقتهما كان دائم التشاجر معها، حيث كانت ترفض العيش معه، بسبب سوء تصرفاته.

تفاصيل إشعال أب النيران فى زوجته وبناته الأربعة بـ"السلام".. الزوجة ألقت بنفسها من الدور الثامن لتفادى الموت حرقًا بعد تفحم بناتها.. "الجزار" يتلقى اتصالا بعد هروبه بوفاة أحد بناته ويرد: عقبال الباقين