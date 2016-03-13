محمود كبيش: "جارى حالياً نقل ملكية 78% من ممتلكات حسين سالم إلى الدولة"

أكد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يتبرع خارج نطاق التصالح مع الدولة بطائرته الخاصة للمخابرات العامة، والتى تقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا نقل 78% من ممتلكات حسين سالم إلى الدولة.

ولفت إلى أن كل رجال الأعمال والمواطنين فى مصر تبرعوا لصندوق "تحيا مصر" بقيمة 3 مليار جنيه، ولكن حسين سالم بمفرده سيتبرع للدولة بـ5 مليار و600 مليون جنيه.

ورد الدكتور محمود كبيش، على سؤال الإعلامية لميس الحديدى خلال حواره معها "لو كان مظلوم وبيدفع كده، طب لو ظالم وكان ثبت عليه الفساد هيدفع كام؟"، أجاب بقوله "لو كان ظالم هيدفع ليه؟ ما يتحبس!".

وأضاف الدكتور محمود كبيش، أن أملاك حسين سالم التى سيتبرع بها لمصر، جارى حاليًا نقل ملكيتها للدولة، متمثلة فى وزارة العدل، متوقعًا أن تطال تلك التسويات كثيرًا من رجال الأعمال فى الخارج الذين ينتظروا انتهاء تسوية رجل الأعمال حسين سالم، التى لها نتيجة هامة جدًا على تدفق مثل هذه التسويات، مضيفًا "وأنا لو مكان حسين سالم تجيلى سكتة قلبية، على الفنادق التى سينقل ملكيتها للدولة، بس الراجل بيقول ربنا يبارك للدولة".

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- "حسين سالم.. حديث الصباح والمساء".. رجل الأعمال صباحًا: سددت بالفعل ما يقرب من 5 مليارات جنيه من قيمة التسوية للتصالح مع الدولة.. وفى المساء: أنوى السداد.. ومحاميه: "الدولة بتقلع موكلى هدومه بس بمزاجه

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حسين سالم لـ"الإبراشى": تنازلت عن طائرتى الخاصة لجهاز المخابرات العامة

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