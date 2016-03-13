موجز المحافظات.. ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس السبت، أبرزها أن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية كشف غموض العثور على جثه سائق بها عدة طعنات بعد مرور شهرين على زواجه داخل غرفة نومه بقرية شونى التابعة لمركز طنطا وهروب زوجته، حيث تبين أن ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية.

وشيّع المئات من أهالى قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان ملازم أول حامد جمال حامد، بعد استشهاده فى هجوم نفذه مسلحين على مدرعته بسيناء.

وشهدت القرية حالة من الحزن، فيما رفع أصدقاء الشهيد لافتة كتبوا عليها: الملازم أول حامد جمال حامد فى ذمة الله يا شهيد..ابن الوطن شهيد الواجب الوطنى"، حيث وصل الجثمان للمسجد الكبير بالقرية، وأدى أهالى القرية وعدد من القرى المجاورة صلاة الجنازة عليه استعداداً لدفنه بمقابر القرية وسط دموع أقاربه ومحبيه الذين أكدوا على أن الشهيد كان يتمتع بحسن الأخلاق.

وأعلن مصدر طبى بشمال سيناء، السبت، عن وصول 3 مصابين مدنيين بجروح وشظايا، نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق سيارة كان يستقلها مدنيون بمنطقة جنوب رفح.

ولقى مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين فى تبادل إطلاق النيران بين قوات من أمن الجيزة ومتهمين، بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى، وتم نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطاراً من إسعاف الفيوم بنقل جثة عبد الله رمضان 30 سنة من طامية لمستشفى طامية المركزى، ونقل المصابين بطلقات نارية لمستشفى الفيوم العام، إثر تبادل إطلاق نار بين حملة مكبرة من شرطة الجيزة ومتهمين بطريق القاهرة - الفيوم.

وانقلب جرار قطار واصطدم بقطار آخر داخل محطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، بعد انحراف مسار الجرار وخروجه عن القضبان بسبب هبوط أرضى.

وأكد الدكتور يوسف بدير، أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عن اختفاء 450 صنفاً دوائياً من الأسواق بسبب عدة مشاكل، وأهمها ارتفاع سعر الدولار الذى تسبب فى عدم توافر بعض الخامات والمكونات الأساسية فى صناعة الدواء.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن هذه الأدوية 300 صنف يوجد لها بديل و150 صنفاً دوائياً مختفين تماماً من الأسواق بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن من ضمن الأصناف المختفية عقار "الأفرين" وهو خاص بالجيوب الأنفية والحساسية واختفى منذ عامين، وحتى الآن لا يوجد منه فى الأسواق.

وقررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة ومصطفى جلال، تأجيل محاكمة المتهمين، وعددهم 13 متهمًا، فى مقتل عامل الأقصر طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر إلى 15 مارس الجارى؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات وإعلان شهود النفى والمساعدات الفنية لعرض الهارد ديسك.

ونجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى، أثناء محاولته التنقيب عن الآثار فى منطقة مينا البصل.

وتلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالى دائرة قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشون الخاصة بشركة المستودعات المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، الكائنة بشارع المكس دائرة القسم.

وإلى أهم الأخبار...

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القبض على ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية

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مقتل مواطن وإصابة 10 فى تبادل إطلاق النيران بين الأمن ومتهمين بطريق الفيوم

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عامل الأقصر" طلعت شبيب لجلسة 15 مارس

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