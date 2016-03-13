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أهالى كفر صقر بالشرقية يطالبون بطريق دائرى للمدينة لفك الاختناق المرورى

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أهالى كفر صقر بالشرقية يطالبون بطريق دائرى للمدينة لفك الاختناق المرورى أهالى كفر صقر بالشرقية يطالبون بطريق دائرى للمدينة لفك الاختناق المرورى
طالب أهالى مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية بعمل طريق دائرى لإبعاد سيارات النقل الثقيل خارج مدينة كفر صقر.

وقال أحد أهالى المدينة إن مدخل مدينة كفر صقر دائم التكدس المرورى، خاصة وأن بمدخل المدينة كوبرى يسمى كوبرى المرور دائم الاختناق المرورى ويتسبب فى أزمة مستمرة داخل المدينة، خاصة يوم الاثنين يوم سوق المدينة.

وأشار مواطن آخر إلى أن المدينة تربط الشرقية بمحافظة الدقهلية بطريق واحد هو طريق "أبو كبير- كفر صقر- السنبلاوين- المنصورة"، وسيارات النقل الثقيل تغلق الكوبرى خاصة أنه عند تقاطع طريق أولاد صقر- صان الحجر مع مدخل المدينة المؤدى إلى السنبلاوين، مما يجعل الاختناق المرورى سمة تتصف بها هذه المنطقة.

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة عمل طريق دائرى للمدينة رحمة بالأهالى من التكدس الدائم للسيارات والاختناق المرورى الذى يصاحب المدينة ليلا ونهارا.


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