عطل في حافلة جهاز الأهلي بسبب الأمطار يعطل الوصول إلى عاصمة أنجولا

تسببت الأمطار الشديدة في تعطل حافلة جهاز النادي الأهلي لتتأخر البعثة عن الوصول إلى العاصمة الأنجولية لواندا.

ريكرياتيفو استقبل الأهلي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأهدر المارد الأحمر العديد من الفرص لينتهي اللقاء 0-0. (طالع التفاصيل)

وفي طريق عودة البعثة إلى عاصمة أنجولا، تسببت الأمطار الشديدة التي ملئت الطريق من مدينة ليبولو إلى لواندا في تعطل حافلة الجهاز المعاون، لتضطر البعثة بالكامل للتوقف.

قبل أن ينتقل أفراد الجهاز من الحافلة المعطلة إلى حافلة أخرى لتعود البعثة من جديد لتبدأ رحلتها البرية إلى العاصمة الأنجولية.

ويغادر الأهلي أنجولا متجها إلى القاهرة يوم الأحد ليبدأ استعداداته للقاء الإياب يوم السبت المقبل.