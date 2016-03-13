بالفيديو...لوسي تثير الجدل لاحتفالها بعيد ميلادها ببذلة رقص فماذا كان تعليقها؟

أثارت الممثلة والراقصة لوسي الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في الملهي الليلي الخاص بها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وهي ترتدي بذلة رقص،في حضور عدد من الفنانين منهم علا غانم وباسم سمره وظهور هذا الأخير وهو يلقي عليها الأموال المتواجدة بكثرة على الطاولة التي يجلس عليها وهو ما أثار انتقادات على نطاق واسع.

وفي تعليق على المقطع قالت لوسي إن الفيديو ليس جديد ولا تعلم سبب انتشارة حالياً خاصة وأن عيد ميلادها كان منذ فترة موضحة في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنه كان حفلاً عادياً ليس خارجاً عن المألوف ولا ترى أي شيء يستدعي أن يثير الجدل بهذا الشكل المبالغ فيه فكان عبارة عن مناخ من الضحك وخفة الظل مشيرة أنها طبيعي أن ترتدي بذلة رقص لأن الحفل أقيم في مكان عملها.

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