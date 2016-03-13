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سعد المجرد يغرد واعداً بعمل خيري

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السبت 12-03-2016 18:11

وعد المطرب سعد المجرد سكان المناطق النائية وسكان الجبال بالخصوص،الذين يعانون البرد ومشاكل بسبب العزلة التي فرضتها تساقطات الثلوج من حولهم بزيارتهم بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك، رفقة فنانين آخرين والقيام بعمل خيري منوها في تغريدته بالعمل الكبير الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل هؤلاء السكان، مؤكداً عن عزمه التواصل مع هذه الساكنة بمعية فنانين آخرين في المستقبل القريب.

 

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