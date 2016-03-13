ورثة الفيس بريسلي يتقدمون بدعوى قضائية ضد أحد الملاهي

قرر ورثة النجم العالمي الراحل ألفيس بريسلي Elvis Presley رفع دعوى قضائية ضد ملهى في ولاية لاس فيغاس الأمريكية بغية استعادة أمتعته الشخصية.

وقالت شركة "Elvis Presley Enterprises" إن امتعة نجم "الروك أند رول" كان الملهى قد استأجرها، ثم أعلن عن حقه في ملكيتها، وذلك بعد إقامته معرض الأمتعة الشخصية لبريسلي.

ومن ضمن تلك الأمتعة أزياء مسرحية وإكسسوارات ورسائل شخصية ومئات المعروضات الأخرى العائدة لمتحف بريسلي " Westgate".

وقد أغلق المعرض نظراً للإقبال المتدني عليه، لكن الملهى رفض إعادة أمتعة بريسلي إلى المتحف، فرفعت شركة "Elvis Presley Enterprises" دعوى قضائية ضد الملهى بطلب إعادة الأمتعة وإجباره على دفع تعويض عن الخسائر التي لحقت بالشركة، ولم تذكر الشركة مقدار التعويض.

يذكر أن نجم "الروك أند رول" توفي عن عمر يناهز 42 عاماً بعد إصابته بسكتة قلبية. وقد أدرج اسمه في موسوعة "جينيس" بصفته الشخص الذي أصدر أكبر عدد من الألبومات ( 97 ألبوماً) التي حظيت ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة، أما العدد الاجمالي للأسطوانات الصادرة عنه فزاد عن مليار نسخة.

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