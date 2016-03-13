عمّار شلق ضابط أمني بين ثلاث نساء

يواصل الفنّان عمّار شلق تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "كواليس المدينة" من إخراج أسامة الحمد وكتابة وسيناريو وحوار غادة عيد، ومعالجة درامية لبلال شحادات، ومن إنتاج "صدى للإنتاج الفني".

ويؤدي الممثل اللبناني القدير دور "أنور" ضابط الأمن الذي يتولى ملفات حسّاسة، مواجهاّ الكثير من التحديات بسببها، من قبل ضباط ورجالات سلطة فاسدين، في صراعات تمتد إلى داخل جدران منزله أيضاً.

ويكشف شلق أن خط "أنور" هو "تجسيد لصراع الخير والشر الذي تحتويه الدراما بالمطلق، لكنه يتمتع بالصفة الخاصة لانطباق خطه على مواجهات حقيقية نعيشها في مجتمعاتنا بتفاصيل حياتية وأمنية عبر نماذج موجودة بقوة في المجتمع اللبناني والعربي أيضاً".

ويوضح ملامح الشخصية من الناحية الدرامية قائلاً: "أنور هو انسان أقرب إلى المثالية من دون أن تكون نمطية، فصراع الحق والباطل يعيشه ويشعر به، ولكن الأخلاقيات هي الرأس في سلوكه وقراراته، الأمر الذي نراه جلياً مثلاً في قصة حب يعيشها خارج منزله الزوجي".

والجدير بالذكر أن نص عيد يضع شلق ضمن مثلث نسائي في تحديات وعلاقات مختلفة مع كل امرأة منهن، واللاتي تؤدي أدوارهن النجمات كارمن لبّس (رنا) وميرفا القاضي (يسرا) وسارة أبي كنعان (علا).

ويشير شلق إلى خصوصية "كواليس المدينة" كـ"وصفة درامية لبنانية" تشمل مختلف عناصر الحب والجمال والتشويق في إطار النص والصورة، لكنها لا تدير ظهرها إلى الواقع المحلي الحقيقي، ما يجعل العمل برأيه مقدمة لاختراق "الأعمال اللبنانية الصرفة" الشاشات العربية.

ويشارك شلق في بطولة "كواليس المدينة" إلى جانب كارمن لبّس وسارة أبي كنعان وميرفا القاضي ويوسف حدّاد وغابريال يمّين وطلال الجردي ومجدي مشموشي وخالد السيد وطوني مهنا وليلى جريج وسواهم من الفنّانين.

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