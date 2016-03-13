أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد الفيشاوي: أعترف بفشلي في الـ 4 زيجات وأستعد للخامسة

Google+ Print

السبت 12-03-2016 21:29

كشف الممثل الشاب أحمد الفيشاوي عن قصة حب يعيشها حاليا مع فتاة تدعى "ليلى"من خارج الوسط الفني وأعرب الفيشاوي عن أمنيته أن تكلل القصة بالزواج في النهاية.

وأضاف في إطلالة تليفزيونية له إنه سبق وتزوج أربع مرات وفشل فيهم ولكن لا يزال لديه الأمل في أن يكوّن أسرة وينجب أطفالاً كثيرين موضحاً أن فشله في هذه الزيجات ليس معناه إنه شخص فاشل فهناك فشل من الممكن إصلاحه.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي