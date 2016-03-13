أحمد الفيشاوي: أعترف بفشلي في الـ 4 زيجات وأستعد للخامسة

كشف الممثل الشاب أحمد الفيشاوي عن قصة حب يعيشها حاليا مع فتاة تدعى "ليلى"من خارج الوسط الفني وأعرب الفيشاوي عن أمنيته أن تكلل القصة بالزواج في النهاية.

وأضاف في إطلالة تليفزيونية له إنه سبق وتزوج أربع مرات وفشل فيهم ولكن لا يزال لديه الأمل في أن يكوّن أسرة وينجب أطفالاً كثيرين موضحاً أن فشله في هذه الزيجات ليس معناه إنه شخص فاشل فهناك فشل من الممكن إصلاحه.

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