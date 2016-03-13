مغربي يدفن زوجته ويكتشف بعد عامين انها مازالت حية

أمضى رجل مغربي عامين كاملين، وهو يظن أن زوجته ماتت في حادثة سير، قبل أن يكتشف بأنها لا تزال حية، وتبذل جهوداً لتصل إليه.

واكتشف المغربي المقيم في إسبانيا محمد أبراغ أنه استلم جثة سيدة أخرى، عام 2014، فيما لم تكن زوجته قد فارقت الحياة، وإنما أصيبت بفقدان الذاكرة.

ولم يتعرف الرجل على زوجته بحكم استلامه جثمانها مكفناً وجاهزاً للدفن، وفق ما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وما إن استعادت السيدة المغربية ذاكرتها حتى لجأت إلى برنامج "مختفون" التلفزيوني لتبحث عن زوجها، فأخبر أقارب الزوج أن شريكته حية وتبحث عنه، ولم تفارق الحياة بعد.